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Трагедія з Boeing-777 на Донбасі: у Малайзії раптово захотіли "поховати" справу

7.2т Читати матеріал російською

Три неурядові організації в Малайзії, закликали прем'єрів Малайзії та Нідерландів вступити у переговори про припинення суду у справі про аварію літака Boeing-777 рейсу МН17 на Донбасі.

Активісти закликали перенести кримінальний процес, в якому в якості обвинувачених фігурують троє росіян і один громадянин України, на невизначений термін. Про це стало відомо в Telegram-каналі "РИА Новости" з посиланням на газету The Star.

Повідомляється, що організації хочуть "поховати" справу з Боїнгом у зв'язку з відсутністю в доповіді міжнародної слідчої групи "відповідей на безліч найважливіших питань".

Boeing-777 рейсу МН17 на Донбасі

Boeing-777 рейсу МН17 на Донбасі

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Малайзія
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
премьер малайзии уже получил деньги от россии и это факт-эксперты! Убийство Малазийского Боинга хотят скрыть от международного трибунала! на кону 10 миллиардов доларов потерпевшим от убийства Кремля и война Росиии против Украины!
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Вся эта история пахнет жареным для усраины,
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Чушкари свидомитые будьте объективны,они хотят похоронить дело вместе с усраиной.
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Mak Alex
Mak Alex
Тварей Истребляют Свидомитых, чухонець ,вони так як ви за пальмове масло переживають.Вони ,кому продавать а вам не тільки злопати істи але іще з пальмовим маслом ті * блини* жрать,лапоть.
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