Трагедія з Boeing-777 на Донбасі: у Малайзії раптово захотіли "поховати" справу

Три неурядові організації в Малайзії, закликали прем'єрів Малайзії та Нідерландів вступити у переговори про припинення суду у справі про аварію літака Boeing-777 рейсу МН17 на Донбасі.
Активісти закликали перенести кримінальний процес, в якому в якості обвинувачених фігурують троє росіян і один громадянин України, на невизначений термін. Про це стало відомо в Telegram-каналі "РИА Новости" з посиланням на газету The Star.
Повідомляється, що організації хочуть "поховати" справу з Боїнгом у зв'язку з відсутністю в доповіді міжнародної слідчої групи "відповідей на безліч найважливіших питань".
Boeing-777 рейсу МН17 на Донбасі
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.
Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, за яким її перевозили.
Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.
Пізніше в мережі спливло листування військовослужбовця 2-го батальйону російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, яка перевозила "Бук", що підтверджує причетність Росії до катастрофи.
Європейський союз закликав Росію визнати відповідальність за падіння рейсу MH17 на Донбасі, а також співпрацювати зі слідством.
17 липня 2019 року СБУ передала Міжнародній слідчій групі докази щодо слідства збитого над Донбасом малайзійського "Боїнга 777" рейсу МН17.
При цьому російська "Новая газета" написала, нібито міжнародні розслідувачі у справі збитого рейсу МН17 купили оболонку ракетного двигуна у невідомого жителя "ДНР".
Пізніше Росія пішла на таємні переговори щодо катастрофи з Boeing-777 на Донбасі.
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