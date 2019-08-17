Трагедія з Boeing-777 на Донбасі: у Малайзії раптово захотіли "поховати" справу

Три неурядові організації в Малайзії, закликали прем'єрів Малайзії та Нідерландів вступити у переговори про припинення суду у справі про аварію літака Boeing-777 рейсу МН17 на Донбасі.

Активісти закликали перенести кримінальний процес, в якому в якості обвинувачених фігурують троє росіян і один громадянин України, на невизначений термін. Про це стало відомо в Telegram-каналі "РИА Новости" з посиланням на газету The Star.

Повідомляється, що організації хочуть "поховати" справу з Боїнгом у зв'язку з відсутністю в доповіді міжнародної слідчої групи "відповідей на безліч найважливіших питань".

Boeing-777 рейсу МН17 на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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