У Кропивницькому в квартирі знайшли тіла батьків із дітьми: що сталося

У Кропивницькому від отруєння чадним газом у квартирі загинула сім'я з чотирьох осіб.
Трагедія сталася ввечері, 28 грудня, на вул. Соборній. Мешканці будинку звернули увагу, що з сусідньої квартири тривалий час ніхто не виходить.
Коли рятувальники відчинили двері, вони побачили у приміщенні бездиханні тіла подружжя, а також їхніх дітей: 6-річної доньки та 11-річного сина, повідомляє прес-служба ДСНС Кіровоградщини.
Причиною смерті вважається отруєння чадним газом від газової колонки.
ДСНС Кіровоградської області
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ДСНС Кіровоградської області
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Смілі Черкаської області від чадного газу загинули двоє дівчаток 3 і 11 років, а також 58-річний чоловік. Причиною НП попередньо стала неправильна експлуатація пічного опалення.
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