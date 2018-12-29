У Кропивницькому в квартирі знайшли тіла батьків із дітьми: що сталося

У Кропивницькому від отруєння чадним газом у квартирі загинула сім'я з чотирьох осіб.

Трагедія сталася ввечері, 28 грудня, на вул. Соборній. Мешканці будинку звернули увагу, що з сусідньої квартири тривалий час ніхто не виходить.

Коли рятувальники відчинили двері, вони побачили у приміщенні бездиханні тіла подружжя, а також їхніх дітей: 6-річної доньки та 11-річного сина, повідомляє прес-служба ДСНС Кіровоградщини.

Причиною смерті вважається отруєння чадним газом від газової колонки.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Смілі Черкаської області від чадного газу загинули двоє дівчаток 3 і 11 років, а також 58-річний чоловік. Причиною НП попередньо стала неправильна експлуатація пічного опалення.