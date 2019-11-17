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17 листопада • оновлено в 16:56
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Трагедія в Балаклії: число загиблих від вибуху зросло

3.3т
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У Харківській лікарні помер військовослужбовець, який отримав поранення в результаті вибухів на військовому складі в Балаклії.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ в Facebook в неділю, 17 листопада. Родині та близьким бійця висловили співчуття.

"Решта військовослужбовців, які також постраждали в результаті події, перебувають на лікуванні, загрози їхньому життю немає", – додали Генштабі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті вибуху на військовому складі в Балаклії загинули ще двоє військових: прапорщик Дмитро Мовчан і старший солдат Денис Ярмак.

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Тема
Пожежа на військовму складі у Балаклії
Місце
Україна Харків
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Дудко Олег
Дудко Олег
Обоз же писал, что подрыв был плановым, значит м расход скакуасов тоже. Так в чем трагедия?
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Петров Александр
Петров Александр
Командование ВСУ убило ещё одного пацана. Продолжайте. Ха-ха. Ещё не все колени стерты. Ха-ха
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