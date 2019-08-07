Трагедія під Рівним: що відомо про юну учасницю секс-скандалу

Дівчина-підліток, яку родичі 18-річного хлопця звинувачують у доведенні до самогубства, внаслідок заяви про зґвалтування, проживає в одному з сіл Буринського району Сумщини.

Працівниця сільради заявила OBOZREVATEL, що 14-річна Анна О. раніше не була помічена у випадках в подібних інцидентах.

"Я не чула, щоб по селу ходили розмови, ніби Аня гуляща дівчина. У неї нормальні батьки, не алкаші. Для нашого села родина вважається забезпеченою, у них хороші мобільні телефони, автомобіль. Заробляють вони на присадибному господарстві", – розповіла наша співрозмовниця.

14-річна Анна О. Соц мережі

За її словами, Аня – з багатодітної сім'ї. Її старша сестра вчиться в інституті, молодша в цьому році йде у перший клас. Також є 1,5-річний брат.

14-річна Анна О. Соц мережі

Додамо, що мати дівчини родом із с. Глинне Рівненському області – того самого, де трапилась трагедія. Нагадаємо, що 3 серпня в цьому селі повісився 18-річний Олександр Олійник. Рідні Анни О. звинуватили його в зґвалтуванні своєї дочки і написали заяву в поліцію.

Хлопець не заперечував, що у нього був секс з дівчиною, але нібито це було з обопільної згоди, причому дівчина запевнила, що їй 17 років. Родичі Олександра вважають, що його оббрехали, тим самим довели до самогубства.

18-річний Олександр Олійник

Сім'я дівчини проживає в Буринському районі Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпровському районі Києва хлопець зґвалтував 47-річну жінку, після чого втік. Обидва проживали в одному і тому ж хостелі.

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