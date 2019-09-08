Було два намети: у справі про перевал Дятлова з'явилася загадкова деталь

У справі про трагедію на перевалі Дятлова сплив важливий факт, який розкриває деякі таємниці.

Як пише "Утро", дослідник трагедії Валентин Дегтерєв нагадав, що в ряді офіційних документів згадувалося про два туристичні намети на схилі гори Хохлачатль. А потім таємничим чином в паперах залишилася всього лише одна палатка.

"Намети, у множині! З базового і, мабуть, не базового табору. І це не банальна друкарська помилка", – написав Дегтерєв.

Він підкреслює, що документ складався для ЦК КПРС, тому ця інформація була перевіреної. Дегтерєв також посилається на фотографії, наявні в справі – на них немає загального плану намети, і уважний спостерігач може розглянути, що ліва і права частина належать різним по конструкції наметів.

Перевал Дятлова

На думку нижньотагільського фахівця, туристи з групи Дятлова перед смертю посварилися і розділилися – частина з них залишилися на схилі гори, інші пішли в сторону лісу і поставили там другу палатку.

"Що там відбувалося далі мені невідомо, тому фантазувати не буду. Ясно, що всі люди загинули насильницькою і дуже страшною смертю", – підкреслив дослідник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася нова версія загибелі групи Дятлова. Вони нібито чули голоси і бачили ангелів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!