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Трагедія на Донбасі: ЗСУ потужно помстилися терористам за побратимів

1.3тЧитати матеріал російською

У суботу, 16 березня російські окупаційні війська два рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, двічі застосувавши при цьому заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення. У відповідь на це українські захисники знищили двох окупантів, ще двоє були поранені, повідомляє прес-центр ООС.

Обстріли були здійснені у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" у районі населеного пункту Хутір Вольний.

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Війна на Донбасі

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню", – сказано в повідомленні.

Трагедія на Донбасі: ЗСУ потужно помстилися терористам за побратимів

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 16 березня, в зоні проведення ООС на Донбасі розгорілися жорсткі бої, в результаті яких українські захисники зазнали втрат.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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