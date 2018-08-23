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Трагедія на Донбасі: в мережі показали бійців, які віддали за Україну життя

3.1тЧитати новину російською

Під час боїв із терористами 23 серпня в селі Кримське Луганської області загинули четверо українських військовослужбовців із батальйону "Айдар".

Про це повідомляється на сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook, де були також опубліковані фото захисників України: Мар'яна Найди, Тараса Проценка, Михайла Щербанюка і Андрія Чирви.

"Не зробили ні кроку назад і віддали власні життя за Україну, за світле майбутнє, за нас із вами. Не забудемо! Не пробачимо! Вічна слава і пам'ять!" - написано в повідомленні.

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23 серпня також загинув один український боєць у Донецькій області. Як розповів журналіст Андрій Цаплієнко, ним виявився кримчанин Георгій Ольховський, який служив у 128-й гірсько-піхотній бригаді.

Трагедія на Донбасі: в мережі показали бійців, які віддали за Україну життя
Трагедія на Донбасі: в мережі показали бійців, які віддали за Україну життя
Трагедія на Донбасі: в мережі показали бійців, які віддали за Україну життя
Трагедія на Донбасі: в мережі показали бійців, які віддали за Україну життя
Трагедія на Донбасі: в мережі показали бійців, які віддали за Україну життя

Як повідомляв OBOZREVATEL, бійці ЗСУ завдали потужного удару в відповідь і ліквідували 12 терористів. Ще 17 отримали поранення.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Андрій Цаплієнко
Місце
Україна
Об'єкти
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
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Николаев Олег
Николаев Олег
Соболезную родителям погибших, это горе. Эти люди стали жертвами врагов мира на Земле, которые внушили им, что надо убивать себе подобных на востоке государства Украина. Пройдут годы, государство Украина канет в Лету как неудачный эксперимент, родственники забудут этих погибших, и только на душах тех, кто отдал приказ на войну с Донбассом будет лежать несмываемый грех за эти никому ненужные смерти. Они могли жить.
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Воробей Андрей
Воробей Андрей
А их за що?
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Воробей Андрей, Шоб ти кукурекал..
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Графский Степан
Графский Степан
Воробей Андрей, Слишком их много. Всех не прокормить...
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