Трагедія на Донбасі: в мережі показали бійців, які віддали за Україну життя

Під час боїв із терористами 23 серпня в селі Кримське Луганської області загинули четверо українських військовослужбовців із батальйону "Айдар".

Про це повідомляється на сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook, де були також опубліковані фото захисників України: Мар'яна Найди, Тараса Проценка, Михайла Щербанюка і Андрія Чирви.

"Не зробили ні кроку назад і віддали власні життя за Україну, за світле майбутнє, за нас із вами. Не забудемо! Не пробачимо! Вічна слава і пам'ять!" - написано в повідомленні.

23 серпня також загинув один український боєць у Донецькій області. Як розповів журналіст Андрій Цаплієнко, ним виявився кримчанин Георгій Ольховський, який служив у 128-й гірсько-піхотній бригаді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бійці ЗСУ завдали потужного удару в відповідь і ліквідували 12 терористів. Ще 17 отримали поранення.