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Трагедія МН17: Україна завершила передачу справи Нідерландам

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Україна передала Нідерландам кримінальне провадження проти ексватажка терористичної "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) і ще трьох окупантів бойовиків, причетних до катастрофи літака Boeing-777 рейсу МН17 на Донбасі.

Про це йдеться у відповіді Служби безпеки України на запит "Українських Новин". Однак відомство відмовилося відповісти, чи обрані підозрюваним у злочині міри запобіжного заходу і чи оголошені вони в розшук.

Катастрофа МН17

Катастрофа МН17

"Радіо Свобода"

"22 липня 2019 року матеріали кримінального провадження щодо зазначених підозрюваних передані компетентному органу Королівства Нідерланди в порядку, передбаченому статтею 599, 600 КПК України. Кримінальне провадження щодо зазначених осіб буде направлено в суд, який почнеться в Нідерландах орієнтовно в березні 2020 року", – йдеться в документі.

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СБУ підкреслює, що, згідно з угодою про створення міжнародної слідчої групи, ніяка інформація не може бути оприлюднена в пресі без згоди інших сторін угоди.

Відповідь СБУ про передачу справи Нідерландам

Відповідь СБУ про передачу справи Нідерландам

"Українські Новини"

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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