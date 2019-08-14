Трагедія МН17: Україна завершила передачу справи Нідерландам

Україна передала Нідерландам кримінальне провадження проти ексватажка терористичної "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) і ще трьох окупантів бойовиків, причетних до катастрофи літака Boeing-777 рейсу МН17 на Донбасі.
Про це йдеться у відповіді Служби безпеки України на запит "Українських Новин". Однак відомство відмовилося відповісти, чи обрані підозрюваним у злочині міри запобіжного заходу і чи оголошені вони в розшук.
Катастрофа МН17
"Радіо Свобода"
"22 липня 2019 року матеріали кримінального провадження щодо зазначених підозрюваних передані компетентному органу Королівства Нідерланди в порядку, передбаченому статтею 599, 600 КПК України. Кримінальне провадження щодо зазначених осіб буде направлено в суд, який почнеться в Нідерландах орієнтовно в березні 2020 року", – йдеться в документі.
СБУ підкреслює, що, згідно з угодою про створення міжнародної слідчої групи, ніяка інформація не може бути оприлюднена в пресі без згоди інших сторін угоди.
Відповідь СБУ про передачу справи Нідерландам
"Українські Новини"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.
Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, за яким її перевозили.
Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.
Пізніше в мережі спливло листування військовослужбовця 2-го батальйону російської 53-й зенітно-ракетної бригади, яка перевозила "Бук", що підтверджує причетність Росії до катастрофи.
Європейський союз закликав Росію визнати відповідальність за падіння рейсу MH17 на Донбасі, а також співпрацювати зі слідством.
17 липня 2019 року СБУ передала Міжнародній слідчій групі докази щодо слідства збитого над Донбасом малайзійського "Боїнга 777" рейсу МН17.
При цьому російська "Новая газета" написала, нібито міжнародні розслідувачі у справі збитого рейсу МН17 купили оболонку ракетного двигуна у невідомого жителя "ДНР".
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