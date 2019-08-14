Трагедія МН17: Україна завершила передачу справи Нідерландам

Україна передала Нідерландам кримінальне провадження проти ексватажка терористичної "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) і ще трьох окупантів бойовиків, причетних до катастрофи літака Boeing-777 рейсу МН17 на Донбасі.

Про це йдеться у відповіді Служби безпеки України на запит "Українських Новин". Однак відомство відмовилося відповісти, чи обрані підозрюваним у злочині міри запобіжного заходу і чи оголошені вони в розшук.

Катастрофа МН17 "Радіо Свобода"

"22 липня 2019 року матеріали кримінального провадження щодо зазначених підозрюваних передані компетентному органу Королівства Нідерланди в порядку, передбаченому статтею 599, 600 КПК України. Кримінальне провадження щодо зазначених осіб буде направлено в суд, який почнеться в Нідерландах орієнтовно в березні 2020 року", – йдеться в документі.

СБУ підкреслює, що, згідно з угодою про створення міжнародної слідчої групи, ніяка інформація не може бути оприлюднена в пресі без згоди інших сторін угоди.

Відповідь СБУ про передачу справи Нідерландам "Українські Новини"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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