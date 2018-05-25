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Трагедія MH17: від Росії зажадали компенсації

3.1тЧитати новину російською

Росія повинна виплатити компенсацію сім'ям 38 австралійців, загиблих в результаті знищення малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 в небі над Добассом в 2014 році.

Про це заявила міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп, пише ABC.

"Сім'ї жертв хочуть, щоб Росія зазнала відповідальність. Вони хочуть бачити закриття справи, але вони також заслуговують на справедливість, і ми будемо домагатися відшкодування за звірства, викликані цим поведінкою", - сказала вона.

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Як повідомляв OBOZREVATEL , Австралія і Нідерланди прямо звинуватили РФ у катастрофі лайнера і мають намір залучити Москву до відповідальності.

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Крым Андрей
Крым Андрей
Обратитесь за компенсациями к государству, обеспечивавшему безопасность полётов над своей территорией.
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