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Трагедія MH17: у Путіна офіційно відреагували на звинувачення

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Росія категорично відкидає звинувачення у причетності до збиття малайзійського Boeing-777 у небі над Донбасом, який, як встановило слідство, був збитий з російського "Бука".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РИА Новости.

"Розслідування, яке проводилося в Нідерландах слідчою групою, воно не включало в себе російську сторону, хоча українська сторона була представлена. Звичайно, не маючи можливості бути повноправним учасником роботи цієї слідчої групи, Росія не знає, якою мірою можна довіряти результатам цієї роботи" , - сказав Пєсков.

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На питання, чи відкидають у Кремлі звинувачення у причетності Росії до катастрофи, Пєсков відповів: "Безумовно".

"Це спільна слідча група, і Росія виявляла свою готовність надати все необхідне сприяння у встановленні причетних і винних до цієї трагедії", - додав Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Австралія та Нідерланди прямо звинуватили РФ у катастрофі лайнера і мають намір притягнути Москву до відповідальності.

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Темы
Російсько-український конфліктНа Донбасі збитий Boeing-777
Персона
Дмитро Пєсков
Место
Росія
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