Трагедія MH17: стало відомо, як Росія намагається скинути провину на Україну

Парламент Нідерландів вирішив розслідувати роль України в авіакатастрофі з малайзійським Боїнгом МН17 у небі над Донбасом.

Це сталося через те, що Росія почала нову спецоперацію, щоб дискредитувати міжнародне розслідування загибелі Боїнга і перекласти відповідальність на Україну, розповів кореспондент "Радіо Свобода" Григорій Жігалов у сюжеті ТСН.Тиждень.

За словами журналіста, схема РФ починає працювати, так як в середу ввечері, 23 жовтня, в прес-центрі в центрі Гааги зібрали сотні журналістів і політиків, де їм анонсували показ фільму, який нібито не можна побачити на нідерландському телебаченні. Це – альтернативна точка зору на трагедію з рейсом МН17.

Трагедія MH17: як Росія намагається скинути провину на Україну ТСН

Боїнг "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс Амстердам-Куала-Лумпур був збитий у небі над Донбасом у липні 2014 року. Як встановила офіційна група слідчих з п’яти країн - літак збили ракетою з російської установки "Бук". Але автори фільму шукають "нові версії" – і повторюють старі розробки російської пропаганди.

Продюсерка фільму — Яна Єрлашова, колишній кореспондент телеканалу "Russia Today". Співавтор нідерландець Макс ван дер Верфф. Єрлашова стверджує, що офіційне слідство викликає більше запитань, ніж дає відповідей, а вона "просто хоче почути правду". І ні, "Russia Today" тут ні до чого.

Фільм — компіляція спростованих фейків і ігнорування фактів, розповідає Роберт ван дер Норда. Нідерландський журналіст уже п’ять років пише про трагедію з малайзійським "Боїнгом".

"Я передивився фільм, я детально вивчив, що вони взяли туди, і я спочатку подумав – було би цікаво написати і спростувати все що вони зробили. Але потім я подумав, чому я маю витрачати на це час, – це безглуздо", – каже журналіст.

Головне, каже Роберт ван дер Норда, не те, що є у фільмі. А чого у фільмі немає. Слідчі вивчили гігабайти фотографій, відеозаписів, телефонних перехоплень — встановили, кому належав "Бук", як він потрапив в Україну, як повернувся назад в Росію. Автори фільму намагаються переконати — усе це підробка. Твердження, яке видається Роберту фантастичним.

За його словами, подія в Гаазі зібрала лише кількадесят активістів прихильників теорій змов. Разом з тим, Роберт погоджується — гібридна активність Росії може бути небезпечною.

Дослідження показують, що проросійські організації тут, в Нідерландах, вплив мають незначний. Але працюючи в тіні, і в тісному контакті між собою, вони продовжують активну діяльність і чекають свого часу. Який, здається, поступово настає. І от уже в парламенті Нідерландів починають звучати сумніви в офіційній версії слідства трагедії рейсу МН17.

"Це дуже просто: Україна є одним із можливих винуватців цієї ситуації, але вона також є прокурором у розслідуванні", – заявляє політик.

Ця людина — Т’єрі Боде. 2016 року Боде був одним із ініціаторів референдуму, що загальмував угоду про асоціацію України та ЄС. За три роки із журналіста та активіста Т’єрі Боде перетворився на впливового політика, і тепер опонує на дебатах прем’єр-міністру країни. Євроскептик, симпатик Росії, прихильник "альтернативних версій" трагедії МН17. Цього року партія Боде стала тріумфатором виборів місцевих, посіла перше місце і отримала велику фракцію у сенаті.

Збіг поглядів лідера нідерландських ультраправих, меседжів російської пропаганди, і активність "співвітчизників" може бути зовсім не випадковістю, переконують аналітики і розслідувачі. Українська аналітична група Da Vinci AG дослідила, як може виглядати павутина російських агентів у Нідерландах.

Запрошення на прес-конференцію розсилала організація "Глобальні права мирних людей". У звіті Da Vinci робить висновок, що організація зареєстрована саме під проект з дискредитації розслідування.

Є на схемі і Т’єрі Боде. Його зв’язок із російською пропагандою прослідило американське видання New York Times ще від референдуму щодо угоди про асоціацію. Як з’ясували журналісти New York Times, тоді Боде допомагав такий собі Володимир Корнілов. У минулому — керівник Центру євразійських досліджень у Гаазі. Нині — "щасливий власник" паспорту так званої "ДНР". Варто додати, що Корнілов свою роль у схемі спростовує.

У залі, де показують фільм про МН17 — відомі обличчя зі звіту аналітиків. Олена Плотнікова. Олег Музика – у минулому активний учасник антимайдану в Одесі, що тепер в Європі пише книги про "звірства хунти". Секретар "Global Rights of Peaceful People" називає зв’язки з Москвою маячнею.

Серед проросійських активістів в Нідерландах не тільки емігранти. На пресконференції в Гаазі був Кейс ван дер Пейл, у минулому професор Сасекського університету, автор книги про рейс МН17, в якій доводить невинуватість росіян. У інтерв’ю журналісту протягом майже годинної розмови розповідає про нацистів, майдан, заколот, геополітику та змову. На запитання про те, що на його думку сталося з МН17, каже: "Моя чесна відповідь має звучати так — я не знаю. Моя підозра, що це був український літак. Або був інший "Бук". Дехто стверджує, що там міг бути румунський винищувач замішаний. Але це спекуляції, я не знаю".

Український "Бук" або румунський винищувач – шукати логіку тут марно. Пропаганда працює по-іншому. І в головах її споживачів цілком можуть мирити між собою взаємо суперечливі версії.

Пропаганда несе загрозу для європейських демократій, переконує Еліс Столлмейєр, декілька років тому Еліс вела цифрові проекти в енергетиці і запримітила якісь аномалії.

"Я, коли ще була цифровим адвокатом, помітила дуже дивні речі, пов’язані із моїми проектами. Особливо в галузі енергетики. І я подумала — оу, це щось нове. Я такого не бачила", – зазначає керівник організації "Захист демократії" Еліс Столлмейєр.

Далі був референдум у Нідерландах, і Еліс знову стала свідком дивних речей. По факту, цей референдум став першою серйозною інформоперацією росіян. Відтак, послідкував референдум про Brexit, намагання вплинути на настрої на виборах в США, вибори у Франції.

"Я знаю, що мене найбільше турбує в усіх цих цифрових дивних речах, які відбуваються. І це російське втручання в наші демократії", – каже Столлмейєр.

За кілька місяців до початку судового процесу в Нідерландах, на якому назвуть винних у трагедії МН17, Росія розгортає нову операцію. Такого висновку дійшли аналітики Da Vinci AG. Мета — поставити під сумнів докази, сфабрикувати альтернативні версії, перекласти відповідальність.

І те що, цього місяця парламент країни ухвалив рішення розпочати нове розслідування - ролі України в цій трагедії – серйозно підвищує ставки. Журналіст два тижні намагався зв’язатися із автором ідеї, депутатом Крісом ван Дамом. Але відповіді не отримав, тож мотиви його достеменно невідомі. Але ця подія цілком лягає в ланцюг кроків із дискредитації офіційного слідства.

Поки, здається, до конкретних рішень далеко. Та якщо оборудка виявиться успішною, при практично повній відсутності тут України як гравця, Київ, у свідомості європейців, може непомітно, але невідворотно перетворитися із жертви на злочинця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Миротворець" попали іноземці, які зняли пропагандистський фільм про МН17. Відповідна інформація про порушення з'явилася на сайті 12 жовтня.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!