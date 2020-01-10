Трагедія літака МАУ: Пристайко розкрив план України на випадок провини Ірану

Україна вимагатиме компенсації і покарання винних у разі доказів причетності Ірану до катастрофи літака МАУ.
Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко на брифінгу в п'ятницю, 10 січня.
"Якщо вдасться довести, якщо ми доведемо, що цей літак був збитий, безумовно, ми будемо вимагати не тільки притягнення до відповідальності всіх винних, а й компенсації", – сказав дипломат.
При цьому він виступив проти того, щоб розглядати моделі поведінки української сторони до того, як не буде встановлений результат розслідування.
Вадим Пристайко
УНІАН
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
Канада, США і Великобританія заявили, що літак, можливо, був збитий іранською ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що версія країн Заходу не виключається, але поки її не підтвердили.
При цьому СБУ розглядає дві пріоритетні версії причин аварії літака МАУ в Ірані: потрапляння ракети і теракт.
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