Трагедія літака МАУ: Пристайко розкрив план України на випадок провини Ірану

Україна вимагатиме компенсації і покарання винних у разі доказів причетності Ірану до катастрофи літака МАУ.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко на брифінгу в п'ятницю, 10 січня.

"Якщо вдасться довести, якщо ми доведемо, що цей літак був збитий, безумовно, ми будемо вимагати не тільки притягнення до відповідальності всіх винних, а й компенсації", – сказав дипломат.

При цьому він виступив проти того, щоб розглядати моделі поведінки української сторони до того, як не буде встановлений результат розслідування.

Вадим Пристайко УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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