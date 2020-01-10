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10 січня • оновлено в 21:13
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/ Розслідування

Трагедія літака МАУ: Пристайко розкрив план України на випадок провини Ірану

3.2т
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Україна вимагатиме компенсації і покарання винних у разі доказів причетності Ірану до катастрофи літака МАУ.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко на брифінгу в п'ятницю, 10 січня.

"Якщо вдасться довести, якщо ми доведемо, що цей літак був збитий, безумовно, ми будемо вимагати не тільки притягнення до відповідальності всіх винних, а й компенсації", – сказав дипломат.

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При цьому він виступив проти того, щоб розглядати моделі поведінки української сторони до того, як не буде встановлений результат розслідування.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Трагедія літака МАУ: Пристайко розкрив план України на випадок провини Ірану

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Производство сахара в Украине в 2019/2020 маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) сократилось на 19% по сравнению с предыдущим МГ – до 1,48 млн тонн. Согласно сообщению Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор", всего в сезоне работало 33 сахарных завода, которые переработали 9,84 млн тонн сахарной свеклы, что почти на треть меньше чем годом ранее. "Как видим, существенное уменьшение количества сырья повлекло за собой сокращение работы производственных мощностей и, как следствие, снижение производства сахара в целом", - цитируется в сообщении заместитель председателя правления ассоциации Руслана Яненко. По ее словам, такой результат является достаточно прогнозируемым, ведь мировой профицит сахара, который наблюдался последние три года, существенно повлиял и на украинский рынок - сокращение посевных площадей под сахарной свеклой на 20% и уменьшение количества сырья. "Кроме того, что девять перерабатывающих предприятий в этом году не запустились, производственный сезон также сократился почти на месяц, а это, безусловно, отразится на себестоимости производства сахара, ведь минимально сахарный завод должен отработать 100 дней, чтобы покрыть расходы на запуск", - заметила Яненко.
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Можете взять газом, если деньгами не отдадут.
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ivanov sergej
ivanov sergej
интересно что он скажет когда откроется что его сбили сша?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ivanov sergej, кклы, извинятся, что их самолет оказался на пути американской демократической ракеты, и заплятят за сбитую ракету...
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