Трагедія: Лавров лицемірно відгукнувся про вбивство Бабченка

Глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав трагедією вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка в Києві.

Він також відзначився нападками на Україну в питанні розслідування події, передає РІА Новини.

"Ось, трагедія чергова вчора в Києві - Аркадій Бабченко був убитий, застрелений в під'їзді власного будинку, і вже прем'єр-міністр українського уряду заявляє про те, що, звичайно, це зробили російські спецслужби, а розслідування ще не починалося. Але зараз, напевно , почнеться ", - заявив Лавров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сусіди Бабченко цинічно відреагували на його вбивство.