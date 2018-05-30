Трагедія: Лавров лицемірно відгукнувся про вбивство Бабченка

Глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав трагедією вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка в Києві.
Він також відзначився нападками на Україну в питанні розслідування події, передає РІА Новини.
"Ось, трагедія чергова вчора в Києві - Аркадій Бабченко був убитий, застрелений в під'їзді власного будинку, і вже прем'єр-міністр українського уряду заявляє про те, що, звичайно, це зробили російські спецслужби, а розслідування ще не починалося. Але зараз, напевно , почнеться ", - заявив Лавров.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сусіди Бабченко цинічно відреагували на його вбивство.
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