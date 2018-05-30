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Трагедія: Лавров лицемірно відгукнувся про вбивство Бабченка

3.7тЧитати новину російською

Глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав трагедією вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка в Києві.

Він також відзначився нападками на Україну в питанні розслідування події, передає РІА Новини.

"Ось, трагедія чергова вчора в Києві - Аркадій Бабченко був убитий, застрелений в під'їзді власного будинку, і вже прем'єр-міністр українського уряду заявляє про те, що, звичайно, це зробили російські спецслужби, а розслідування ще не починалося. Але зараз, напевно , почнеться ", - заявив Лавров.

Новини
З'явилися фото з місця, де ховався вбивця Бабченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сусіди Бабченко цинічно відреагували на його вбивство.

Читайте всі новини по темі "Вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вбивство Аркадія Бабченка
Особи
Сергій ЛавровАркадій Бабченко
Місце
Росія
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