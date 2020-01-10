Катастрофа літака МАУ в Ірані: Помпео зробив заяву про ракетний удар

Державний секретар США Майк Помпео вважає, що літак МАУ в Ірані був збитий ракетою, але про це не варто з упевненістю заявляти до закінчення розслідування.

Про це Помпео повідомив на брифінгу журналістам в п'ятницю, 10 січня після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми вважаємо за можливе, що літак був збитий іранською ракетою. Необхідно остаточно завершити розслідування, перш ніж ми зможемо прийняти фінальне рішення. Я тільки що говорив з президентом Зеленським по телефону, говорив зі своїм канадським колегою. Вони працюють, щоб провести це розслідування", – розповів Помпео.

"Коли ми отримаємо результати розслідування, я впевнений, що ми і решта світу приймемо відповідні заходи", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!