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10 січня • оновлено в 19:42
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Катастрофа літака МАУ в Ірані: Помпео зробив заяву про ракетний удар

2.7т
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Державний секретар США Майк Помпео вважає, що літак МАУ в Ірані був збитий ракетою, але про це не варто з упевненістю заявляти до закінчення розслідування.

Про це Помпео повідомив на брифінгу журналістам в п'ятницю, 10 січня після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми вважаємо за можливе, що літак був збитий іранською ракетою. Необхідно остаточно завершити розслідування, перш ніж ми зможемо прийняти фінальне рішення. Я тільки що говорив з президентом Зеленським по телефону, говорив зі своїм канадським колегою. Вони працюють, щоб провести це розслідування", – розповів Помпео.

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"Коли ми отримаємо результати розслідування, я впевнений, що ми і решта світу приймемо відповідні заходи", – додав він.

Катастрофа літака МАУ в Ірані: Помпео зробив заяву про ракетний удар

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особи
Володимир Зеленський Майк Помпео
Місце
США
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Livesey David
Livesey David
Помпео деbил, но об этом не стоит с уверенностью заявлять до конца расследования.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Livesey David, для того, чтобы заявлять, что Помпео дeбил, не нужны никакие расследования - достаточно почитать и послушать, что он наговорил за последнее время. :)
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