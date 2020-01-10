Катастрофа літака МАУ в Ірані: Помпео зробив заяву про ракетний удар

Державний секретар США Майк Помпео вважає, що літак МАУ в Ірані був збитий ракетою, але про це не варто з упевненістю заявляти до закінчення розслідування.
Про це Помпео повідомив на брифінгу журналістам в п'ятницю, 10 січня після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
"Ми вважаємо за можливе, що літак був збитий іранською ракетою. Необхідно остаточно завершити розслідування, перш ніж ми зможемо прийняти фінальне рішення. Я тільки що говорив з президентом Зеленським по телефону, говорив зі своїм канадським колегою. Вони працюють, щоб провести це розслідування", – розповів Помпео.
"Коли ми отримаємо результати розслідування, я впевнений, що ми і решта світу приймемо відповідні заходи", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
Канада, США і Великобританія заявили, що літак, можливо, був збитий іранською ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що версія країн Заходу не виключається, але поки не підтвердила.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".