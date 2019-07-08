"Тотальна перевірка!" В "ДНР" жителів піддали новим приниженням

Терористи "ДНР" проводили серед місцевого населення "фільтраційно-загороджувальні" заходи.

Про це сказано у зведенні на Facebook групи "Інформаційний Спротив".

"Протягом останнього тижня окупаційна адміністрація поспіль кілька разів проводила "фільтраційно-загороджувальні" заходи в Горлівці і околицях із суцільною перевіркою документів, транспортних засобів і "тотальною перевіркою" окремих районах міста, аж до особистого обшуку, перевірки документів і мобільних пристроїв зв'язку у перехожих. До заходів залучалися як сили і засоби місцевої "поліції", так і бойовики різних воєнізованих формувань типу "військової комендатури", – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що згідно з внутрішніми доповідями так званих "МГБ Л/ДНР" "у багатьох частинах і підрозділах "народної міліції" склалася не зовсім здорова морально-психологічна атмосфера".

"Як виявилося, пов'язано це з встановленням фактів зловживання службовим становищем кількох посадових осіб, які мають пряме відношення до матеріально-технічного, продовольчого та речового постачання частин і підрозділів. Більше того, в окремих випадках ці факти стають відомими громадськості, завдяки соціальним мережам", – відзначено в звіті.

Терористи на Донбасі

При цьому в "ІС" підкреслили, що терористи не борються з даними зловживаннями, а всіляко намагаються їх покривати.

"Пропонують обмежити поширення інформації службового характеру серед військовослужбовців, що мають доступ до інтернету або регулярних користувачів соціальних мереж, так як дана інформація використовується спеціальними службами та ЗМІ України", – сказано в звіті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський найманець Андрій Морозов повідомив, що видачу своїх паспортів на Донбасі Росія хоче використовувати для того, щоб оголосити їх власників (переважно терористів "Л / ДНР") "миротворчими" силами і розв'язати масштабну війну в разі відкриття ВСУ вогню по ним .

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