Тортури цивільних, убивства українців і держзрада: у чому Поклонська і Гіркін зізналися в інтерв'ю Гордону

Антон Малиновський Розслідування 19:53, 20.05.2020 Оновлено: 21:06, 20.05.2020

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін і "експрокурорка" Криму Наталія Поклонська під час своїх інтерв'ю Дмитру Гордону підтвердили вчинення багатьох злочинів.

Їхні слова сприяють судовим процесам у Нідерландах і Міжнародному кримінальному суді, йдеться в аналітичній довідці Офісу генпрокурора, пише "Бабель".

Отже, Гіркін підтвердив такі факти:

  • Він знає про кримінальне розслідування щодо нього у справі збитого рейсу МН17. Цю інформацію Гіркін озвучив вперше і тепер прокурори Нідерландів зможуть використовувати цю інформацію під час судового розгляду як підтвердження, що він може реалізувати своє право на захист від пред'явленого йому обвинувачення.

  • Він та інші особи стратили людей, убивали цивільних, виганяли населення на примусові роботи, позбавляли волі і катували захоплених людей. Це порушення і законів, і звичаїв війни. Наприклад, Гіркін зізнався, що 19-річний студент КПІ Юрій Поправко і 25-річний житель Стрия Юрій Дяковський були вбиті за його особистим наказом. Їхні тіла зі слідами тортур виявили в річці Торець під Слов'янському навесні 2014 року. Також Гіркін визнав, що несе відповідальність за вбивство депутата Горлівської міськради Володимира Рибака, який намагався зняти прапор неіснуючої "ДНР" з будівлі мерії.

  • Росія розв'язала і веде війну проти України. РФ утворювала і фінансувала незаконні збройні формування, контролювала їх діяльність і відправляла на територію України.

  • Екскомандувача ВМС України схиляли до вчинення державної зради.

  • Він розробляв план захоплення будівель та споруд правоохоронних органів у Слов'янську.

  • Бойовики захоплювали зброю, техніку та інше озброєння Збройних сил України.

  • Саме його люди збили вертольоти і літаки Повітряних сил України, знищували мости, нападали на співробітників СБУ, МВС і військовослужбовців.

Ігор Гіркін

Зі свого боку Наталя Поклонська підтвердила таке:

  • Вона знає про кримінальні провадження проти неї в Україні. У прокуратурі кажуть, що це може бути використано під час спеціальних досудового та судового розглядів справ проти Поклонської, а також у разі оскарження нею вироків у Європейському суді з прав людини.

  • Що вона вчинила держзраду, коли її призначили на посаду прокурорки так званої "Республіки Крим" у складі РФ.

  • Сергій Аксьонов і Володимир Константинов вплинули на це призначення.

  • Що вона брала участь в організації захоплення державної влади в Криму, а також у забезпеченні незаконного референдуму 16 березня 2014 року.

  • Вона проводила так звану "координаційну нараду керівників правоохоронних органів АР Крим із приводу організації та проведення 16.03.2014 незаконного референдуму

  • Свою участь у переслідуванні членів Меджлісу кримськотатарського народу. Зокрема, вона ініціювала порушення кримінальної справи стосовно учасників проукраїнського мітингу біля будівлі Верховної Ради Криму 26.02.2014, в результаті чого були затримані Ахтем Чийгоз та інші кримськотатарські активісти. Вона особисто сприяла визнанню Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією, що в подальшому призвело до заборони її діяльності і переслідування членів Меджлісу.

  • Що вона брала участь у незаконному позбавленні волі Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чірнія.

  • Факт державної зради співробітниці органів прокуратури, яка змінила присязі і перейшла працювати в проросійську прокуратуру Криму.

  • За релігійними мотивами вона переслідувала представників політичної партії "Хізб ут-Тахрір", призначала обшуки, притягнула до кримінальної відповідальності і сприяла незаконному позбавленню волі членів партії;

  • Що українців незаконно переводили з місць позбавлення волі Криму в тюрми РФ.

Наталя Поклонська

Згідно з довідкою, ОГП як свідка допитає журналіста Гордона і для проведення необхідних експертиз отримає від нього оригінали відеозаписів інтерв'ю. Водночас МУС може використовувати відео-інтерв'ю та інші медіа-джерела як докази при розслідуванні військових злочинів і злочинів проти людяності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гордон заявив, що матеріали інтерв'ю з Гіркіним і Поклонською стануть доказами в Гаазі у справі про анексію півострова і розв'язування війни на Донбасі, а записувалися вони нібито у співпраці з СБУ. Але в Службі безпеки України відзначили, що обидва інтерв'ю – особиста ініціатива Гордона.

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