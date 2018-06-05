"Торгуватимуться": екс-депутат Держдуми розсекретив новий план Кремля щодо України

Українського журналіста Романа Сущенка, якого посадили в Росії на 12 років, можуть обміняти на головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.

На думку російського опозиційного політика Іллі Пономарьова, влада РФ керується в цьому питанні кримінально логікою. Про це він розповів в ефірі ObozTV.

"Звичайно можуть, в кінцевому підсумку все, що відбувається із затриманнями і арештами українців на території Росії - це як раз захоплення заручників для подальшого обміну. Просто необов'язково обміну на інших солдатів і офіцерів російської армії та на їх поплічників, які тут займаються повноцінною терористичною боротьбою. Це ще й інші поступки, на які Україна може піти. Але суть від цього не змінюється", - заявив Пономарьов.

За його словами, природа російської влади - бандитська і кримінальна.

"І для цього типу людей це типово, захоплювати заручників для того, щоб потім навколо цього торгуватися", - підкреслив політик.

Пономарьов також пояснив, що в Росії ціна конкретної людини зростає з тим, як багато говорять про нього в медійному просторіЦе логіка чисто кримінальна. Цінність активу. Це не міряється людськими життями в Москві, на жаль. Цю тактику ми спостерігали багато разів навіть всередині російських умов. По так званій Болотній справі, коли люди виходили на мітинги. Вони спеціально не брали якихось відомих людей, опозиціонерів. Вони брали людей випадкових, для того, щоб створювати цю атмосферу кругової поруки", - зазначив він.

У свою чергу блогер Кирило Сазонов заявив, що сама по собі ситуація з обміном між Україною та Росією виглядає парадоксально.

"Тому що Україна віддає Росії бойовиків, терористів і пропагандистів. В обмін на своїх громадян, які дійсно просто є заручниками бойовиків. Тобто, ми змінюємо бандитів на мирних громадян. Це дуже страшно, дійсно виглядає диким. Але так, Україна повинна звільняти мирних громадян, яких в Росії беруть в заручники, і так, дійсно, ми віддаємо бойовиків і російських пропагандистів на наших мирних громадян. Але мене дивує позиція Європейського Союзу, який дивиться на такий обмін з терористами, як на цілком нормальний процес", - підкреслив Сазонов.

Він також зазначив, що Сущенко не повторить долю позафракційного депутата Надії Савченко.

"Тому що вона була щепленням для України в цих питаннях, і виявилася зовсім не прихильником України в результаті. Він буде звільнений, він не повторить ні політичної кар'єри, ні чогочь подібного", - зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше адвокат Марк Фейгін розповів про можливості обміну Сущенка на Вишинського.