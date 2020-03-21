Торгівля на крові? На Харківщині припинили військову контрабанду до Росії

На Харківщині правоохоронці виявили масштабну схему контрабанди до Росії товарів військового призначення, вироблених українськими оборонними підприємствами. Затримана партія товарів призначалася для російської авіації. Про це в своєму блозі на OBOZREVATEL повідомив Павло Верещагін.

На Харківщині правоохоронці виявили масштабну схему контрабанди до Росії товарів військового призначення

На Харківщині правоохоронці виявили масштабну схему контрабанди до Росії товарів військового призначення

"Співробітниками відділу боротьби з корупцією у митних органах і контрабандою БКОЗ УСБУ в Харківській області в рамках кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 333 КК України, викрито та задокументовано масштабну схему поставок військової продукції вітчизняних оборонних підприємств в РФ ", - написав Верещагін.

На Харківщині правоохоронці виявили масштабну схему контрабанди до Росії товарів військового призначення

На Харківщині правоохоронці виявили масштабну схему контрабанди до Росії товарів військового призначення

На Харківщині правоохоронці виявили масштабну схему контрабанди до Росії товарів військового призначення

За його словами, у ході розслідування правоохоронці встановили, що в схемі були задіяні понад 20 осіб, а також комерційні структури, розташовані в Україні, Польщі, Латвії, РФ, частина з них - фіктивні. Крім того, до злочинної схеми причетні представники кримінальних кіл, які займаються контрабандною діяльністю.

На Харківщині правоохоронці виявили масштабну схему контрабанди до Росії товарів військового призначення

"У ході спецоперації, співробітниками 4 відділу ГО БКОЗ Харківського Управління СБУ затримали одного з активних учасників злочинної групи на території Дергачівського району Харківської області при спробі незаконного переміщення товарів військового призначення поза пунктами митного контролю. З позашляховика затриманого вилучено 11 електромагнітних пристроїв, що використовуються для комплектування російської авіаційної техніки, а також 64 інфрачервоних патрона, призначених для захисту російських літаків від керованих ракет", - зазначив Верещагін.

Всього у рамках кримінального провадження 20 березня було проведено понад 30 обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів справи, а також на місцях зберігання товарів військового призначення в Харківській і Миколаївській областях.

"Двом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 201 КК України. Зараз готуються повідомлення про підозру іншим учасникам протиправної схеми", - резюмував Верещагін.

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