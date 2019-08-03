Торгівля людьми: українцям пояснили, хто ризикує потрапити в рабство

В Україні щорічно фіксується безліч випадків торгівлі людьми, українців купують і продають для трудової чи сексуальної експлуатації.

Хто в Україні ризикує потрапити в рабство, розповіла в ефірі ObozTV директор компанії "А21 Україна" Юлія Саченко.

"Жодна країна не уникає цієї проблеми, але різні країни по-різному втягнуті в цю діяльність. Є країни-постачальники живого товару, є країни призначення або транзиту. Україна зараз виступає у всіх трьох іпостасях... І в Україні існує внутрішнє рабство. Громадянин України може потрапити в експлуатацію в своїй державі", – розповіла Саченко.

За словами експерта, кожен п'ятий українець схильний приймати потенційно небезпечні пропозиції з працевлаштування.

"Більшість постраждалих від торгівлі людьми, за результатами минулого року, це молоді чоловіки, які планують своє працевлаштування. Також безхатченки, люди, які шукають тимчасовий підробіток, люди, які не мають освіти, які є працівниками, що не користуються попитом. Також в групі ризику чоловіки, які відчувають тиск прогодувати свою сім'ю. До групи ризику можна віднести дітей-сиріт. Після 18 років вони випускаються з інтернатних установ і нема кому про них піклуватися. Вони стають дуже легкою здобиччю для торговців людьми", – зазначила вона.

На питання про ціни на "живий товар" в Україні, експерт відповіла: "Все залежить від якості "товару". Якщо йдеться про незайману, яку купують для сексуальної експлуатації, то ціна дуже велика. Але якщо йдеться про експлуатацію в сільській місцевості на фермі, то людину можуть купити за пляшку горілки. Це досить поширено. Бувають випадки, коли алкогольно залежні батьки віддають дітей в оренду. Це якісь несумісні "ціни".

Також Саченко попередила про небезпечну тенденцію – вербування людей кур'єрами за кордон.

"Українців через оголошення запрошували на роботу кур'єрами в РФ або на роботу моряками на кораблі в Середземне море. З часом люди, які погодилися на такі умови, дізналися, що їм треба перевозити нелегальні речовини, наркотики, дорогоцінні метали і камені або нелегальних мігрантів. Більшість цих людей зараз перебувають в тюрмах тих країн, куди вони перевозили. Понад 100 українців перебуває в тюрмах Росії, близько 100 – в тюрмах Греції", – розповіла вона.

slovoidilo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше правоохоронці звільнили з трудового рабства близько 100 осіб, яких незаконно утримувала злочинне угруповання, організоване громадянином Росії.

За даними Держдепу США, Україна на сьогодні не відповідає мінімальним стандартам боротьби з торгівлею людьми, незважаючи на зусилля уряду.

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