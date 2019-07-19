Торгівля дітьми: суд у Грузії ухвалив скандальне рішення щодо українки

У Грузії багатодітну матір-українку Юлію Сусляк, яка намагалася вивезти дітей в окуповану Абхазію, відпустили із залу суду.

Про це ТСН розповів адвокат українки Зураб Тодуа. За його словами, 19 липня спливав термін подання всіх доказів у справі.

"Це означає, що прокуратура була зобов'язана надати суду докази, якими підтверджена вина Юлії Сусляк. Але оскільки вони протягом трьох місяців не змогли жодного доказу роздобути, вирішили ось що: нібито вони не змогли дістати докази, і краще з цим розбереться прокуратура України в справі сурогатства і купівлі-продажу дітей", — зазначив адвокат.

Тодуа уточнив, що докази не змогли довести за статтею 143 Кримінального кодексу Грузії (торгівля людьми).

Юлія Сусляк Факти

"Зі мною вчора весь день зв'язувалися прокурори та слідчі, хотіли, щоб я дістав квиток на Київ. Ми відмовилися, бо ніякого зобов'язання в нас у цій частині немає, і вони після рішення суду хотіли її забрати — в них уже є квиток на Київ — і насильно посадити в літак. Я зміг за допомогою ваших колег, телекамер сховатися від них, зараз Юля перебуває у безпечному місці. Про подальші життєві плани... Вона просто відпочиває", — додав адвокат.

Тодуа також сказав, що захист хоче довести справу до кінця і засудити прокурорів, які відкрили провадження у справі українки "без будь-яких на те підстав, і тримали жінку під вартою протягом трьох місяців".

На запитання-уточнення, чи залишиться Юлія в Грузії до кінця ходу справи, адвокат відповів: "Так".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сусляк заарештували на грузинському кордоні, коли вона намагалася виїхати до Абхазії разом із 10 дітьми. Підозру викликало те, що семеро з них були народжені протягом року. У сім'ї пояснюють — хотіли мати багато дітей, але через проблеми зі здоров'ям матері, якій після народження трьох старших поставили діагноз безпліддя, довелося звернутися до послуг сурогатних мам.

Але, за версією грузинської сторони, українка цих дітей купила в Україні, а в невизнану республіку Абхазію везла на продаж.

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