"Топтали та били!" У Криму окупанти зачистили ринок від торговців. Фото

У анексованому Росією Криму окупанти залякували та били людей, які займалися дрібною торгівлею, щоб заробити на життя.

Зокрема, в Севастополі вже укотре побили пенсіонерів, що продають на вулиці різні овочі і фрукти, пише "Примечания".

За інформаціє видання, глава Головного управління споживчого ринку та ліцензування в Севастополі Вадим Кирпичніков за допомогою наркоманів і кримінальників залякує дрібних торгівців.

Повідомляється, що 15 серпня на зупинці "вулиця Юмашева" під'їхали вантажівки, з яких висадилися дев'ять осіб в зелених жилетах з "характерною зовнішністю вихідців з Кавказу". Невідомі особи відбирали у людей товар на саморобних прилавках та вантажили їх у машини. У тих, хто чинив опір, перевертали товар і топтали ногами.

"Топтали малину в стаканчиках, виноград, одна жінка кинулася збирати з асфальту розсипані перчики, її штовхнули ногою", – повідомила очевидець.

У Севастополі побили людей Примітки

У Севастополі побили людей Примітки

При цьому "кавказці" ніяких документів не показували, лише відповідаючи, що вони з ГУСРЛ.

"Я принесла сюди три кілограми винограду і десять стаканчиків малини, у мене вирвали. Не від хорошого життя ж несу, пенсія маленька. Я ось з дачі урожай продам, собі в ПУДі(місцевий магазин – Ред.) щось поїсти куплю. І вони ще хочуть, щоб ми за них голосували ... За кого голосувати?" – розповіла одна з постраждалих.

"Я прийшов з трьома кабачками і з кілограмом часнику. Вирвали і розтоптали. Вони борються зі стихійною торгівлею, але позакривали всі ринки, повідкривали супермаркети. А куди ми? Здохнути з голоду?" – додав літній чоловік.

Відзначається, що так по всьому місту зачищають вулиці від дрібної торгівлі. Видання пише, що в деяких випадках дійшло до бійки з різаниною.

У Севастополі зачистили ринок від дрібних торговців Примітки

У Севастополі зачистили ринок від дрібних торговців Примітки

У Севастополі зачистили ринок від дрібних торговців Примітки

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму російські військові з баз під Севастополем хочуть відсудити у місцевих "влади" пляж "Мис Товстий".

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