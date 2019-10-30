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30 жовтня • оновлено в 14:53
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/ Розслідування

Топпропагандистка Путіна публічно розвінчала фейк про "розіп'ятого хлопчика"

1.4т Читати матеріал російською

Топпропагандистка Кремля, головна редакторка RT Маргарита Симоньян визнала, що гучна історія про "розіп'ятого хлопчика зі Слов'янська" є фейком і вигадкою рупорів путінського режиму.

Таку заяву вона зробила в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян

Скріншот відео

"У нас був приклад, коли в програмі було посилання. Це було посилання, що була така історія в одному зі ЗМІ про знаменитого "розіп'ятого хлопчика". Через багато часу. Я вже не пам'ятаю, десь на "південному сході" України. І якось так це неакуратно було зроблено. У цьому формулюванні, напевно, не було очевидно, що це непідтверджена історія. Частина аудиторії могла бути введена в оману", – зізналася скандальна Симоньян.

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"Розіп'яли у трусиках": українець яскраво висміяв "ювілей" топ-фейку КремльТБ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • скандальний фейк про "слов'янського хлопчика" народився 13 липня 2014 року. У сюжеті "Першого каналу" розповідалося, як солдати АТО нібито показово "розіп'яли" трирічного хлопчика на очах у його матері в Слов'янську.

  • Росіяни показали інтерв'ю з такою собі місцевою мешканкою Галиною Пишняк, яка стверджувала, що українські військові нібито прибили цвяхами дитину на дошку оголошень і змусили його мати дивитися, як він помирає.

  • У липні 2019 року маразматичній вигадці російських пропагандистів виповнилося п'ять років. Українці перетворили це на привід для жартів і стьобу над рупорами Кремля.

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Тема
російська пропаганда
Особи
Маргарита Сімон'ян Ксенія Собчак
Місце
Росія
Тег
пропаганда
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Starik Nik
Starik Nik
В далекому тепер 1990-му році (ще при СРСР!) в переповненому київському тролейбусі я вперше почув приказку: "В Україні дві біди - каСАПи та ж*д*..." Тоді був шокований, зараз впевнений, що люди казали правду. (С=Ц)
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Да, скот паРРашный, мычание коровы...
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Перов Василий
Перов Василий
Видимо рогулям уже писать нечего.. Уже три года прошло как развенчали миф))))
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Он Алекс
Он Алекс
Перов Василий, прикинь топы РФ до сих пор обсуждают этих мальчиков на федеральных каналах
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