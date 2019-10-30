Топпропагандистка Путіна публічно розвінчала фейк про "розіп'ятого хлопчика"

Топпропагандистка Кремля, головна редакторка RT Маргарита Симоньян визнала, що гучна історія про "розіп'ятого хлопчика зі Слов'янська" є фейком і вигадкою рупорів путінського режиму.

Таку заяву вона зробила в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Маргарита Симоньян Скріншот відео

"У нас був приклад, коли в програмі було посилання. Це було посилання, що була така історія в одному зі ЗМІ про знаменитого "розіп'ятого хлопчика". Через багато часу. Я вже не пам'ятаю, десь на "південному сході" України. І якось так це неакуратно було зроблено. У цьому формулюванні, напевно, не було очевидно, що це непідтверджена історія. Частина аудиторії могла бути введена в оману", – зізналася скандальна Симоньян.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

скандальний фейк про "слов'янського хлопчика" народився 13 липня 2014 року. У сюжеті "Першого каналу" розповідалося, як солдати АТО нібито показово "розіп'яли" трирічного хлопчика на очах у його матері в Слов'янську.

Росіяни показали інтерв'ю з такою собі місцевою мешканкою Галиною Пишняк, яка стверджувала, що українські військові нібито прибили цвяхами дитину на дошку оголошень і змусили його мати дивитися, як він помирає.

У липні 2019 року маразматичній вигадці російських пропагандистів виповнилося п'ять років. Українці перетворили це на привід для жартів і стьобу над рупорами Кремля.

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