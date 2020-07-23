Топпосадовця "Укроборонпрому" викрили на розтраті 5 млн грн: у СБУ розкрили деталі

Служба безпеки України повідомила, що викрила колишнього директора підприємства концерну "Укроборонпром", який завдав державі збитків на майже 5 мільйонів гривень під час виконання державного оборонного замовлення.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ. Зазначається, що підприємство отримало фінансування від Міністерства оборони України на закупівлю в західних партнерів партії стрілецького озброєння. Але отримані кошти керівник держпідприємства не використав за призначенням – українські військові не отримали необхідне озброєння.

"Протиправні дії посадовця призвели до позову європейських партнерів щодо накладання штрафних санкцій на держпідприємство за невиконання умов і термінів контракту. Інститут судово-технічних експертиз СБУ офіційно підтвердив, що дії вказаного посадовця призвели до збитків вказаному підприємству на суму 5 мільйонів гривень", – сказано в повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи колишнього керівника держпідприємства, під час яких отримано додаткові докази його протиправної діяльності.

Головному фігуранту справи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник гендиректора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм запропонував ліквідувати державний концерн у нинішньому вигляді та створити на його основі шість корпорацій різної спеціалізації.