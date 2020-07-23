Топчиновниця вирішила розпродати лікарні "УЗ": їй напророкували долю скандального Новака

Правління компанії "Укразалізніця", плануючи продати профільні лікарні УЗ, може залишити без роботи багатьох медиків, довести до занепаду самі медустанови і створити серйозні проблеми державі.

Про це пише comments.ua. Так, директор Центру охорони здоров'я підприємства Наталя Белінська фактично вибудовує схему приватизації установ. Держава і платники податків, за гроші яких були побудовані ці лікарні, ризикують втратити сотні мільйонів гривень. Такі махінації можуть спричинити за собою наслідки для самої Белінської – вона може закінчити, як скандальний ексглава "Укравтодору" Славомир Новак, якого затримали за махінації і корупцію в компанії.

Офіційна причина продажу лікарень – їх збитковість. Белінська пояснює падіння прибутковості клінік неефективним управлінням ними з боку головних лікарів, хоча на практиці медзакладу стали збитковими після 2016 року, коли лікарні втратили статус юросіб і були передані на баланс ЦОЗ. Фінансування на цьому обірвалося – у медустанов немає грошей на оплату комунальних послуг: електроенергії, вивезення сміття.

В установи з такими умовами стало звертатися менше залізничників і простих громадян. Але замість того, щоб підвищити рівень фінансування лікарень, чиновник, активи якого, за офіційними даними з декларації, в 10 разів перевищують доходи, пропонує концесію.

Як пише видання, корупційна схема від продажу лікарень може виглядати так:

Перший етап – заниження активів лікарень

Перед передачею лікарень в концесію вони пройдуть передінвестиційну оцінку активів, доходів, витрат, рентабельності, платоспроможності, ліквідності, ключових ризиків. ЦОЗ не розкриває інформацію, хто проводить оцінку, але це дуже важливо. Так оцінювач може штучно занизити балансову вартість лікарень на тлі поточних проблем в медустановах, щоб інвестор отримав клініки за безцінь.

Відповідно до закону "Про концесію", аудит повинні проводити "радники і незалежні експерти". Але радниками може бути хто завгодно, включаючи глав клінік, яких перш призначила Белінська.

Сигналом про корупційну схему тут може служити поява в новоствореній компанії (SPV, "проектної компанії", створеної для реалізації проекту) сторонніх засновників, не пов'язаних з профільним інвестором. Ще один механізм для отримання чиновниками неправомірної вигоди з тендеру – так званий пункт про комісійні. Зазвичай держави, для попередження корупційних ризиків, прописують в умовах концесії заборону на виплату комісійних будь-який інший компанії або фізособі. Варто перевірити, чи пропишуть цю вимогу в УЗ.

Другий етап – завищення інвестиції концесіонера

Другий етап схеми – затвердження плану розвитку медустанов на етапі концесії. Під цей план можна прописати різні вимоги з інвестицій. Концесія не може закінчитися, поки інвестор не поверне свої вкладення. А повертати їх він буде дуже довго, адже можна легко завищити суми своїх інвестицій.

Завищивши вартість інвестицій, інвестор зможе "відбивати" їх роками, що, по суті, не відрізняється від приватизації. Показовим є приклад будівництва лікарні в Паддінгтоні (Великобританія). Згідно з фінансово-економічним обгрунтуванням, вартість проекту повинна була скласти 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Його завершення планувалося в 2006 році, але в процесі роботи ціна виросла в три рази, а термін закінчення концесії був продовжений на 7 років.

Третій етап – збиткові умови для держави

Третій етап схеми – це зобов'язання, які держава візьме на себе перед інвестором. Наприклад, вона може пообіцяти певну кількість пацієнтів в рік. А якщо реально їх не буде, держава просто покриє збитки.

Мало того, що "Укрзалізниця" від концесіонера нічого не отримає, держава йому навіть заплатить. Закон передбачає поставку концесіонеру товарів і послуг, необхідних для виконання концесійного договору. І реконструкція, і капітальний ремонт приміщень – на державі "при його бажанні".

Тобто українці податками скинуться на те, щоб відремонтувати лікарні, прибуток від яких буде отримувати бізнесмен. Так, це не обов'язок концесіонера, а лише можливість. Але таке бажання у чиновників, пов'язаних з інвестором, може виникнути.

Приватизація лікарень УЗ незаконна з тієї причини, що лікарні – це не тільки джерело прибутку, а й стратегічний об'єкт держави.

Як пише видання, говорячи про концесії, Белінська багаторазово використовує термін "продаж інвестору". Це і станеться з лікарнями, коли довгі роки інвестор буде розпоряджатися ними, як йому заманеться. Разом з клініками, в право користування йому перейдуть і земельні ділянки в центрі Києва, Дніпра, Одеси, Львова. Одеська клінічна лікарня, наприклад, розташована на вулиці Павла Шклярука і займає більше 4,5 га. Ніхто не заважає інвестору відкрити на території медустанов, наприклад, кафе або магазини. Адже вимога про необхідну кількість робочих місць інвестор виконає.

"Якщо зараз ЦОЗ просто вставляє палки в колеса лікарням, то передача їх в руки людини, далекої до охорони здоров'я, може просто довести клініки до ліквідації. Кращий для "Укрзалізниці" вихід – припинити порожній піар на новаторстві і інвестиціях, які течуть у міста, і знайти альтернативний шлях підвищення рентабельності УЗ", – сказано в матеріалі.