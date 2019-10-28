"Топаз, дай команду!" У Харкові засвітився скандальний організатор "ХНР". Відео 18+

У Харкові був помічений скандальний сепаратист Гнат Кромський, більш відомий як "Топаз".

Один з українських активістів побачив його в метро, і зняв на відео розмову з ним.

Чоловік почав розпитувати "Топаза" про події 2014 року, коли сепаратист був одним з ініціаторів створення "Харківської народної республіки". Однак Кромський відповідав, що нічого не пам'ятає про часи Революції Гідності.

"Ця гн*да активно працювала на проросійський клуб "Оплот" у Харкові, які в свою чергу працювали на Кернеса (Геннадій Кернес – мер Харків)."Топаз" керував харківськими тітушками, яких знаходив спеціально для нападів на активістів Майдану, як у Харкові так і в Києві. 1 березня 2014 він зі зброєю в руках захоплював ОДА в Харкові", – нагадав активіст про діяння "Топаза".

Також чоловік обурювався, що Кромський так мало відсидів у в'язниці. Він був засуджений до 8 років позбавлення волі, проте вийшов раніше за "законом Савченко".

Гнат Кромський newzz.in.ua

"Це знаменитий Топаз-під*арас, який вийшов раніше терміну по "закону Савченко". Дуже шкода, що його не можна отпи*діти. Адже він забув все діяння за 2014 року. Але тепер він не такий сміливий", – обурювався активіст.

Обережно! На відео присутня нецензурна мова!

Нагадаємо, що Гнат "Топаз" Кромський в лютому 2014 року "заправляв" в Маріїнському парку Києва в таборі антимайдану. Став широко відомий після випадку побиття проросійського журналіста Сергія Рульова, який кричав: "Топаз, дай команду!".

Після брав участь в силових захопленнях ХОДА та був активістом харківського антимайдану. Брав безпосередню участь в побиття євромайдановців 1 березня. У відеозверненні просив Путіна ввести російські війська в Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гнат Кромський опублікував в мережі "полум'яне" відеозвернення до терористів, які нібито кинули його у в'язниці без допомоги.

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