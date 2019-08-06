Топа Інституту журналістики КНУ Шевченка запідозрили в плагіаті

Скандального завідувача кафедрою в Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Валерія Іванова і його колегу Інесу Артамонову запідозрили в плагіаті докторської дисертації.

Як пише "Главное", за це Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України раніше навіть позбавила наукового ступеня доктора наук викладача ДонНУ, завідувачку кафедрою журналістики Артамонову.

Її науковим консультантом був саме Іванов. Докторську дисертацію на тему "Інтернет-журналістика в Україні: еволюція, соцінформаційний контекст, системні характеристики" Артамонова захистила у 2009 році.

Однак, як пишуть журналісти, ця наукова робота була списана з російських дисертацій. Вчені України і Росії писали численні листи в ДонНУ і Міносвіти, але належної реакції не було впродовж декількох років.

Валерій Іванов ОРД

За інформацією, отриманою від співробітників КНУ імені Тараса Шевченка, замовчувати скандальний довгий час Артамонової нібито допомагав Іванов, який знав про плагіат і у якого є зв'язки в профільному міністерстві. За інформацією джерел, він переживав за свою репутацію, а також нібито отримав досить велику суму коштів за "захист" дисертації своєї підопічної.

Нагадаємо, що ім'я Іванова також фігурувало в скандалі у зв'язку з підозрами його участі у відмиванні коштів через панамські офшори. Згідно з оприлюдненими документами, він нібито переказував десятки тисяч євро і доларів на свою панамську компанію Lintown Systems Corp. через латвійський банк JSC Regionala Investiciju Banka, що фігурує в низці гучних міжнародних скандалів, пов'язаних із відмиванням грошей мафії і тоталітарних режимів.

Офшорний рахунок Іванова "Главное"

Повертаючись до теми плагіату, важливо зазначити, що новина про це раптово зникла із сайту Міносвіти.

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Однак на сайті Комісії журналістської етики спростували чутки про Іванова і заступилися за нього, запевнивши, що він не має відношення до плагіатного скандалу.

"Комісія журналістської етики, чия діяльність підтримується провідними журналістськими і медійними громадськими організаціями України, висловлює рішучий протест проти грубого тиску органів слідства Національної поліції на нашого авторитетного колегу, президента Академії української преси, професора, доктора філологічних наук Валерія Іванова!" – йдеться у відкритому листі комісії.

"Уже третій місяць триває обурлива кампанія проти нашого колеги – сім'ї професора Іванова заарештований доступ до банківських рахунків, в будинку проведено обшук, а авторитетним вітчизняним і міжнародним організаціям слідчими направляються запити, які мають на меті підірвати репутацію провідного вченого і громадського діяча", – додали в заяві.

Також в Комісії журналістської етики обурилися отриманням запиту Головного слідчого управління Національної поліції України про її діяльність і про взаємини органу з Івановим, який є його членом.

"Ми визнаємо право органів Національної поліції реагувати на можливі правопорушення і проводити досудові розслідування. Але досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР від 5 жовтня 2015 року, стосується діяльності не Валерія Іванова, а рекламного бізнесу його дорослого сина – Дениса. Відповідно, слідчі органи не повинні чинити тиск на батьків, безуспішно намагаючись – вже четвертий рік – розслідувати справу стосовно незалежної економічної діяльності Дениса Іванова", – відзначається в листі.

У Комісії журналістської етики уточнили, що ще в травні Валерій Іванов висловив публічний протест проти обшуків і свавілля слідства щодо його сім'ї. Цей обшук проводили у ще одній справі, де підозрюваного в плагіатному скандалі звинувачували в зборі інформації про одного з керівників слідчого управління Національної поліції для вимагання та шантажу.

"Сам тиск на професора Іванова набув абсолютно нецивілізованої форми. Проти нашого колеги використовувався весь спектр "чорного" PR. Через так звані "зливні" сайти публікувалися матеріали слідства, на публічні заходи за його участі приходили провокатори", – обурюються в комісії.

У зв'язку з цим її члени закликали керівництво МВС та Національної поліції уважно з'ясувати обставини, викладені в листі, і захистити Іванова від необґрунтованих звинувачень і тиску.

Відомо, що крім роботи в Інституті журналістики Іванов створив і очолює Академію української преси (АУП), де його дружина Тетяна Іванова за гранти авторитетних міжнародних організацій читає лекції. Журналісти пишуть, що сім'я веде доволі розкішний спосіб життя, відпочиваючи на дорогих курортах та зупиняючись у кращих готелях.

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