Топрозвідники України вкрали у бюджету мільйони гривень – НАБУ

Колишні чиновники Служби зовнішньої розвідки України здійснили злочинні дії, які завдали державі збитків на 2,2 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

"Слідство встановило, що підозрювані у період з серпня по грудень 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, організували державну закупівлю, в результаті якої СЗРУ уклала з одним із державних підприємств договір і з постачання обладнання, яке те фактично не могло поставити. Всупереч нормативним документам за ще не отримане обладнання СЗРУ внесла повну передплату. Натомість, обладнання за умовами закупівлі не поставили. Отримані кошти керівник ДП легалізував, перерахувавши компаніям із ознаками фіктивності", – йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці підозрюють колишнього першого заступника глави СЗРУ в скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем). Також під підозру потрапив колишній посадовець СЗРУ.

Крім того НАБУ підозрює в.о. директора державного підприємства, якому інкримінують скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Корупція в СЗРУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАБУ провело обшуки на підприємстві оборонно-промислового комплексу "Українська бронетехніка", а також у скандального екс-нардепа Сергія Пашинського.

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