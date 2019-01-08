''Тонуть один за одним'': спливли ''темні'' факти про смертельну аварію судна у Чорному морі

7 січня біля берегів турецького міста Самсуна зазнав аварії суховантаж Volgo-Balt 214, який вийшов з російського порту Азов. На борту перебувала команда з 13 осіб, з них 11 українців і двоє громадян Азербайджану.

На жаль, 6 осіб врятувати не вдалося, тіла 4 українців і 2 азербайджанців рятувальники діставали з глибин Чорного моря.

Детальніше про катастрофу та її темні плями — у матеріалі OBOZREVATEL.

Що трапилося

Сигнал лиха від судна Volgo-Balt 214 рятувальники отримали вранці 7 січня. Воно перебувало у 80 кілометрах від турецького Самсуна. Корабель вийшов з порту Азова (розташований у Ростовській області на березі річок Дон і Азовка, РФ).

Для рятувальної операції залучили літак, вертольоти і два човни. Живими з води вдалося дістати 7 українців, як повідомив посол України у Туреччині Андрій Сибіга, всі вони доправлені у лікарні міста Самсун. Пізніше посол написав, що стан моряків задовільний, доброї небезпеки для їхнього життя немає.

Фото порятунку українських моряків hurriyetdailynews.com

hurriyetdailynews.com

hurriyetdailynews.com

hurriyetdailynews.com

hurriyetdailynews.com

hurriyetdailynews.com

Найдовше рятувальникам не вдавалося знайти двох азербайджанців — капітана корабля і його старшого помічника, тіло першого було виявлене на палубі судна, затиснуте між конструкціями. Другого ж виловили з води.

За даними українського МЗС, аварія корабля Volgo-Balt 214 сталася через сильний удар хвилі, внаслідок чого судно не витримало, розламалося і почало тонути.

У катастрофі загинув наймолодший член екіпажу.

Пізніше, ввечері 7 січня, був опублікований список всіх 13 членів екіпажу. Серед них громадяни України:

Бондик Руслан

В'язівський Ростислав

Шевчук Станіслав

Крепець Дмитро

Овдієнко Володимир

Мильниченко Павло

Геращенко Олег

Ільченко Євген

Яценко Євген

Скачко Денис

Будко Тетяна

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга заявив, що у місцевій лікарні в місті Самсуні перебувають Будко Тетяна, Скачко Денис, Яценко Євген, Ільченко Євген, Геращенко Олег, Шевчук Станіслав і Мильниченко Павло.

Відповідно, за попередньою інформацією, загиблими є Овдієнко Володимир, Крепець Дмитро, В'язівський Ростислав і Бондик Руслан.

Паспорти членів екіпажу oxu.az

oxu.az

oxu.az

OBOZREVATEL знайшов профілі в соцмережах двох загиблих. Один із них — наймолодший член екіпажу, якому виповнився лише 21 рік. Згідно із "Судновою роллю" Володимир Овдієнко працював на борту електриком. Свій останній день народження хлопець встиг відзначити всього за кілька тижнів до загибелі.

Володимир Овдієнко Facebook Овдієнко

Судячи з фото, Вова був курсантом одного з морських училищ міста Одеса.

Facebook Овдієнко

Facebook Тетяна Овдієнко-Подоляк

Ще один загиблий 30-річний Руслан Бодник — житель міста Харків. Судячи з інформації із забороненої в Україні соціальної мережі "ВКонтакте", чоловік закінчив Одеську національну морську академію. На затонулому кораблі був другим помічником капітана.

Руслан Бодник "ВКонтакте" Бодник

У Харкові у Руслана залишилася дружина Ліана і двоє маленьких дітей.

Руслан і Ліана Бодники "ВКонтакте" Бодник

"ВКонтакте" Ліана Бодник

Зв'язок корабля з Росією і ОРДЛО

За даними Міністерства з питань тимчасово окупованої території, затонуле біля берегів Туреччини вантажне судно до літа 2017 року ходило під російським прапором. У 2017 році корабель змінив російський прапор на прапор держави Сент-Кітс і Невіс на два місяці. Однак надалі ходив під прапором Панами.

Більше того, в українському міністерстві вважають, що судно могло використовуватися для контрабанди вугілля, яке видобувається на окупованих територіях.

"Цей російський порт у Ростовській області (Азов. — ред.) часто використовується для незаконного вивезення вугілля з частини окупованого Донбасу до портів Туреччини та інших країн", — зазначається на сторінці відомства у Facebook.

Volgo-Balt 214 МінТОТ

МінТОТ

Volgo-Balt 214 МінТОТ

Однак у ефірі ObozTV заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що Україна не зможе довести, що затонуле у Туреччині судно з українськими моряками на борту перевозило вугілля, незаконно видобуте на окупованому Донбасі.

Він упевнений, що окупаційна адміністрація Донецької області разом із офіційною владою Росії просто підміняють супровідні документи і вугілля, видобуте на окупованій частині Донбасу, на зовнішні ринки воно надходить як вугілля з Ростовської області РФ.

Георгій Тука "РБК-Україна"

"Складність питання полягає в тому, що вугільний басейн Донбасу територіально розташований не тільки на території України. Поклади вугілля частково заходять і в Ростовську область. Тому хімічним аналізом майже неможливо довести, що вугілля, яке позначається як видобуте на території Ростовської області, насправді з Донбасу", — уточнив чиновник.

Як пізніше стало відомо, за інформацією головного редактора журналу Black Sea News Андрія Клименка, затонуле судно також порушило міжнародні та українські закони, коли у 2014-2015 рр. заходило в порти окупованої Керчі та Феодосії.

Facebook Клименко

"Ну скільки разів можна говорити морякам — перевіряйте кримських порушників, бо вони тонуть один за одним, бо це судна, яких власникам не шкода", — написав Клименко на своїй сторінці у Facebook.