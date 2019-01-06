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''Томос — ще не кінець'': екс-ватажок ''ДНР'' попередив про нову атаку ''русского міра''

4.3тЧитати матеріал російською

Творець терористичного батальйону "Схід" Олександр Ходаковський заявив, що надання Томосу Україні стане поштовхом для "нового подвижництва".

"Коли говорять, що Томос – поразка русского міра, – я з цим не погоджуюся. Коли вас взяли в полон і б'ють чобітьми – що причина, а що наслідок? Томос – це ще не кінець", – написав екс-ватажок "ДНР" в Telegram-каналі.

За його словами, влада в Україні, "розмахуючи Томосом", нібито почне душити православ'я в країні. Тому Ходаковський чекає на розлад в Україні і повстання "духовенства".

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"Не чекаю, що щось там спалахне – не спалахне. Але якщо українське православне духовенство не здригнеться, а паства не відвернеться від своїх поводирів – саме в Україні почнеться нове подвижництво. Донбас стане символом волі, а українське православ'я стане символом духу", – розмріявся терорист.

Він додав, що в такому випадку подякує патріарху Варфоломію за Томос, тому що "церква давно в ньому потребувала, щоб стало менше тих, хто приєднався до неї легковажно".

"Коли ми надягаємо хрест на шию – ми надягаємо не прикрасу, а символ соразделенія хресного шляху", – підсумував терорист.

''Томос — ще не кінець'': екс-ватажок ''ДНР'' попередив про нову атаку ''русского міра''

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 січня в Стамбулі вручили Предстоятелю Православної церкви України Митрополиту Київському Епіфанію текст-оригінал Томосу про надання автокефалії.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Олександр ХодаковськийПатріарх Варфоломій
Місце
Україна
Тег
Томос
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
смерть росийским выплядкам окупантам! россия проиграла войну в Украине-эксперты! Россия банкрот и недогосударство! Путин разорил россию и обокрал ее -эксперты
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Так ему же зась в дырляндию...Если мне память не изменяет- этого гварика перед "выборами"кацапы не пустили на территорию Украины, что бы он не"баллотировался".Пусть сходит в "Ветерок" кофейку шмякнет, ну или, на худой конец на лифте погоняет))))
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