''Томос — ще не кінець'': екс-ватажок ''ДНР'' попередив про нову атаку ''русского міра''

Творець терористичного батальйону "Схід" Олександр Ходаковський заявив, що надання Томосу Україні стане поштовхом для "нового подвижництва".

"Коли говорять, що Томос – поразка русского міра, – я з цим не погоджуюся. Коли вас взяли в полон і б'ють чобітьми – що причина, а що наслідок? Томос – це ще не кінець", – написав екс-ватажок "ДНР" в Telegram-каналі.

За його словами, влада в Україні, "розмахуючи Томосом", нібито почне душити православ'я в країні. Тому Ходаковський чекає на розлад в Україні і повстання "духовенства".

"Не чекаю, що щось там спалахне – не спалахне. Але якщо українське православне духовенство не здригнеться, а паства не відвернеться від своїх поводирів – саме в Україні почнеться нове подвижництво. Донбас стане символом волі, а українське православ'я стане символом духу", – розмріявся терорист.

Він додав, що в такому випадку подякує патріарху Варфоломію за Томос, тому що "церква давно в ньому потребувала, щоб стало менше тих, хто приєднався до неї легковажно".

"Коли ми надягаємо хрест на шию – ми надягаємо не прикрасу, а символ соразделенія хресного шляху", – підсумував терорист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 січня в Стамбулі вручили Предстоятелю Православної церкви України Митрополиту Київському Епіфанію текст-оригінал Томосу про надання автокефалії.