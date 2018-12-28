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Томос для України: названа головна небезпека ''православних тітушок''

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Росія у відповідь на створення єдиної української православної церкви може розхитувати ситуацію в Україні за допомогою "православних тітушок".

Про це заявив в ефірі ObozTV заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко. На його думку, такий сценарій може бути реалізований в Україні з наближенням виборів.

Як зазначив експерт, РФ не встигла перешкодити отриманню Україною Томосу про автокефалію, оскільки "була здивована, що все так швидко сталося".

"Я не відкидаю того, що вони засилали російських "православних тітушок" на територію України, але завдяки введенню воєнного стану і суперконтролю російських громадян, я вважаю, що частина з них або всі не були пропущені", – пояснив він.

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На думку Петренка, українці, навіть якщо вони радикально налаштовані, ще не готові до негативних дій.

"Якщо ми говоримо про реально віруючих людей, для них використання конфлікту – не вихід. Ті, хто реально вірить, можуть молитися перед Верховною Радою, молитися за мир в Україні, робити православні ходи. Для того, щоб переорієнтувати ситуацію у конфлікт, потрібні "православні тітушки"... Думаю, що вони ще зіграють свою роль пізніше, ближче до виборів", – вважає він.

Водночас експерт упевнений, що Кремлю уже не вдасться перешкодити створенню єдиної української церкви.

"Томос – це все-таки вже формальність. Він буде так чи інакше, і вони цьому запобігти вже не зможуть. Могли б перешкодити Собору, тоді Собор би розколовся... Якби вони могли протистояти в той період, це могло якось зупинити видачу Томосу. А сьогодні Томос буде виданий автоматично", – завершив експерт.

Томос для України: названа головна небезпека ''православних тітушок''

ternopil.te.ua

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Як повідомляв ObozTV, раніше священик Української православної церкви Київського патріархату Андрій Гуль розповів, як після створення помісної православної церкви в Україні вирішуватиметься питання переходу парафій Московського патріархату в нову юрисдикцію.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVНезалежність УПЦ
Особа
Богдан Петренко
Місце
Україна
Теги
церковний конфліктєдина церкваТомосРПЦУПЦ МП
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минин евген
минин евген
в одессе как-то быстро приструнили любителей кацапского мира. с православными титушками тоже такой метод сработает.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
минетчик евген, ты поедь в Одессу . прогуляйся там вечерком, и скажи , что нибудь подобное,
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Мдаа, оказывается титушки бывают разные - православные, униатские, иудейские, мусульманские и прочие басурманские
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минин евген
минин евген
Алексей Смирнов, вместо тире нужно двоеточие. в твоей деревне был один учебник на пятерых долбоёбов?
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Гнать с Украины этого красного дьявола масковского патриархата до самой московии. Пидороссия такая была и есть ущербная для цивилизованного мира, агрессивная и лживая как всегда...
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