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''Той самий Чорнобиль'': в мережі назріла паніка через пожежу в Калуші

5.3тЧитати матеріал російською

У Калуші Івано-Франківської області сталася масштабна пожежа на заводі "Карпатнафтохім". Ситуація викликала хвилю паніки в мережі.

Деякі закликали детально вивчити інформацію про те, що саме випускають на заводі. Оскільки, за даними користувачів мережі, багато речовин із зазначених на сайті "Карпатнафтохім" можуть завдати сильну шкоду здоров'ю.

OBOZREVATEL поспілкувався з місцевими жителями і начальником ТЕЦ міста.

"Ситуація стабілізувалася. Вже не вибухає", - заявив глава ТЕЦ в коментарі.

За його даними, ситуація знаходиться під контролем. Оскільки завод розташовується на околиці міста, то в зону ризику потрапило не місто, а довколишні села.

"Спеціально для "а що хімія не шкідлива", або "хімія не атомний реактор". Почитайте про всіх види хімічних речовин, які випускає хімзавод Калуша", - написав користувач Instagram kalush.gram.

У коментарях багато хто не повірив автору поста і назвали його агрументи смішними.

''Той самий Чорнобиль'': в мережі назріла паніка через пожежу в Калуші
''Той самий Чорнобиль'': в мережі назріла паніка через пожежу в Калуші
''Той самий Чорнобиль'': в мережі назріла паніка через пожежу в Калуші
''Той самий Чорнобиль'': в мережі назріла паніка через пожежу в Калуші

У Facebook також активно обговорили ситуацію. За даними анонімного користувача, в місті вже потай проводять евакуацію через небезпечний викид. При цьому керівництво заводу нібито не збирається інформувати місцевих жителів про шкоду для здоров'я.

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"Приблизно 20 осіб вже написали про це. Можливо фейк, можливо ні. Подивимося, що буде далі. Для тих хто не в курсі: горить полеолефіновий завод. Більше подробиць пізніше", - сказано в пості в групі "Калуський Формат".

У пабліку також порівняли нинішню ситуацію з тією, яка сталася в Чорнобилі у 1986 році.

"У випадку з ЧАЕС в Прип'яті, була подібна інформація. Чекаємо, що буде далі, тому що ситуація дуже неспокійна!" - підписав паблік свій пост.

При цьому міський голова заспокоїв місцевих жителів і запевнив, що загрози для їхнього здоров'я немає.

"Мер Ігор Матвійчук підтвердив пожежу в ТОВ "Карпатинафтохім". Триває ліквідація. За його словами, загрози для життя городян немає", - повідомило місцеве видання "Вікна".

Користувачі мережі і тут побачили показовий момент в позиції влади і вкотре порівняли ситуацію з Чорнобилем.

''Той самий Чорнобиль'': в мережі назріла паніка через пожежу в Калуші

При цьому в соцмережах місцеві жителі масово б'ють на сполох. За деякими даними, багато хто вже почав вивозити свої родини з міста.

''Той самий Чорнобиль'': в мережі назріла паніка через пожежу в Калуші
''Той самий Чорнобиль'': в мережі назріла паніка через пожежу в Калуші
''Той самий Чорнобиль'': в мережі назріла паніка через пожежу в Калуші
''Той самий Чорнобиль'': в мережі назріла паніка через пожежу в Калуші
''Той самий Чорнобиль'': в мережі назріла паніка через пожежу в Калуші
''Той самий Чорнобиль'': в мережі назріла паніка через пожежу в Калуші
''Той самий Чорнобиль'': в мережі назріла паніка через пожежу в Калуші
''Той самий Чорнобиль'': в мережі назріла паніка через пожежу в Калуші
''Той самий Чорнобиль'': в мережі назріла паніка через пожежу в Калуші

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на неділю, 13 січня, в Калуші Івано-Франківської області сталася масштабна пожежа на заводі "Карпатнафтохім". У мережі з'явилося безліч фото і відео інциденту.

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Місце
Україна
Теги
пожежасоцмережі
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
"В сети назрела паника", страна идиотов. Тушить надо, а не на "сеть" внимание обращать. Хохляндия это нечто
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0
1
Крым Андрей
Крым Андрей
Да куйня всё, какой там чернобыль? Чернобыль дальше ещё будет. А тут ерунда, никакого масштаба. Уже почти потухло.
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0
3
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Народ паникёров...Там где ..русский перевернётся на другой бок...украинец 5 раз поменяет памперс)))))))))))))))))))))))))))))))
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2
2
CARGO 100
CARGO 100
Andreevski Andrey, "поскольку завод располагается на окраине города, то в зону риска попал не город, а близлежащие села. Так что, всё нормально, считает Мэр ...
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0
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