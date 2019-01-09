''Точно в ціль!'' З'явилося відео гарного удару ЗСУ по терористах ''ДНР''

У мережі з'явилося відео удару ЗСУ по позиціях терористів "ДНР" із повітря за допомогою звичайного квадрокоптера.

Ролик, записаний восени 2018 року, з'явився на Facebook-сторінці волонтера Юрія Мисягіна. Він уточнив, що цей матеріал публікується вперше.

"Є у нас підрозділи на фронті, які навчилися досить непогано використовувати цивільні квадрокоптери в успішному полюванні на ворога... Відмінний метод систематично завдавати шкоди. Артилерія і танки заборонені, міномети 120-го калібру теж, про авіацію не кажу, а заспокоювати і знищувати ворога треба. А цей спосіб знищення не потрапляє під Мінські домовленості", — написав волонтер.

Скрін відео

Як зазначив він, незважаючи на незвичний спосіб використання техніки, якість роботи захисників України на вищому рівні.

"Пташка залітає точно в окоп. Куди і планували. Уламки пішли в потрібному напрямку. І це з не дуже якісним планшетом і з відсутністю оригінального спец. кронштейна для підвісу і точного скидання самої "пташки", — розповів Мисягін.

Як писав OBOZREVATEL, раніше показали видовищне відео ліквідації терористів ''ДНР'' у районі населеного пункту Пантелеймонівка, біля якого мінометний підрозділ російсько-окупаційних військ постійно здійснює провокаційні обстріли підрозділів ООС.