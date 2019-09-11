То хто ж бреше? Адвокати влаштували скандал через ДТП із тещею Притули

Між адвокатами підозрюваної тещі шоумена Сергія Притули і одіозного політика Віталія Хомутинніка Лілії Сопельник і потерпілих у резонансному ДТП розгорілася суперечка через фінансову допомогу.

Так, захисник Анжели Печенізької і її сина Ростислава Дмитро Шевченко звернувся в Facebook за допомогою до всіх небайдужих, оголосивши збір коштів на лікування своїх клієнтів.

"На сьогоднішній день Анжела Леонідівна перебуває в Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги у вкрай важкому стані з діагнозом: закрита травма грудної клітини, перелом ребер справа, правобічний пневмоторакс, закрита травма живота, розрив шлунково-печінкової зв'язки, гемоперетонізм, скелетна травма, перелом кісток тазу з розривом сечового міхура, закритий перелом правої ключиці, закритий перелом ліктьового відростка справа зі зміщенням уламків, перенесла ряд складних дорогих операцій і ще кілька попереду. Ростислав перебуває в стабільно важкому стані в Національній дитячій спеціалізованій лікарні МОЗ України "Охматдит", – написав він, оприлюднивши реквізити для допомоги.

ДТП із тещею Притули: адвокати влаштували скандал через гроші

Однак захисник Сопельник Олена Сторожук викрила свого колегу в брехні.

"Шановний Дмитре! Дуже шкода, що Ви, як представник постраждалих, не кажете всієї правди. Сім'я Сопельник Лілії два тижні просила Вас надати інформацію про стан потрепіліх і не відмовлятися від матеріальної допомоги на лікування. Кожен день вони дзвонили Вам, а Ви ігнорували дзвінки і не мали часу навіть поговорити з ними. Це все можна підтвердити роздруківками дзвінків і скрінами переписки. Мені навіть довелося звернутися до слідчого з проханням сприяти наданню нам реквізити для перерахування допомоги на лікування, хоча пропозиція допомоги була щирою – Ви вирішили оголосити збір коштів", – написала вона в коментарях.

Правозахисниця зазначила, що 6 вересня від імені родини Сопельник звернулася до Шевченка з пропозицією допомогти, проте не отримала відповіді. На підтвердження своїх слів вона опублікувала відповідний лист і скріншоти переписки.

Скріншот Олени Сторожук

Скріншот Олени Сторожук

Скріншот Олени Сторожук

Скріншот Олени Сторожук

Фото Олени Сторожук

Фото Олени Сторожук

"Ми розуміємо важкий стан потерпілих і готові допомагати, про що неодноразово Вам говорили. Тому відразу, як тільки побачили Ваше звернення, сім'я перерахувала на вказану картку 50 000 гривень. Допомагатимемо й надалі. Сподіваюся, що надалі, колего, ви не будете маніпулювати думкою громадськості та ми продовжимо спілкування з урахуванням норм адвокатської етики", – додала вона.

Скріншот Олени Сторожук

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Дарницькому районі Києва трапилася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. У дворі будинку автомобіль наїхав на матір із 9-річним сином.

За кермом кросовера Mazda перебувала 59-річна Лілія Сопельник. Жінка є тещею відомого шоумена Притули і народного депутата від групи "Відродження" Хомутинника.

З'явилася інформація про те, що сім'я Сопельник не запропонувала допомогу постраждалим.

Київський адвокат Юрій Сухов звинуватив потерпілих у відмові розглядати пропозицію про матеріальну допомогу в лікуванні.

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