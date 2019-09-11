Головна Новини
11 вересня • оновлено в 22:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

То хто ж бреше? Адвокати влаштували скандал через ДТП із тещею Притули

4.2т Читати матеріал російською

Між адвокатами підозрюваної тещі шоумена Сергія Притули і одіозного політика Віталія Хомутинніка Лілії Сопельник і потерпілих у резонансному ДТП розгорілася суперечка через фінансову допомогу.

Так, захисник Анжели Печенізької і її сина Ростислава Дмитро Шевченко звернувся в Facebook за допомогою до всіх небайдужих, оголосивши збір коштів на лікування своїх клієнтів.

"На сьогоднішній день Анжела Леонідівна перебуває в Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги у вкрай важкому стані з діагнозом: закрита травма грудної клітини, перелом ребер справа, правобічний пневмоторакс, закрита травма живота, розрив шлунково-печінкової зв'язки, гемоперетонізм, скелетна травма, перелом кісток тазу з розривом сечового міхура, закритий перелом правої ключиці, закритий перелом ліктьового відростка справа зі зміщенням уламків, перенесла ряд складних дорогих операцій і ще кілька попереду. Ростислав перебуває в стабільно важкому стані в Національній дитячій спеціалізованій лікарні МОЗ України "Охматдит", – написав він, оприлюднивши реквізити для допомоги.

Новини
Теща Притули збила матір і дитину: шоумен вперше дав коментар по трагедії

ДТП із тещею Притули: адвокати влаштували скандал через гроші

ДТП із тещею Притули: адвокати влаштували скандал через гроші

Однак захисник Сопельник Олена Сторожук викрила свого колегу в брехні.

"Шановний Дмитре! Дуже шкода, що Ви, як представник постраждалих, не кажете всієї правди. Сім'я Сопельник Лілії два тижні просила Вас надати інформацію про стан потрепіліх і не відмовлятися від матеріальної допомоги на лікування. Кожен день вони дзвонили Вам, а Ви ігнорували дзвінки і не мали часу навіть поговорити з ними. Це все можна підтвердити роздруківками дзвінків і скрінами переписки. Мені навіть довелося звернутися до слідчого з проханням сприяти наданню нам реквізити для перерахування допомоги на лікування, хоча пропозиція допомоги була щироюВи вирішили оголосити збір коштів", – написала вона в коментарях.

Правозахисниця зазначила, що 6 вересня від імені родини Сопельник звернулася до Шевченка з пропозицією допомогти, проте не отримала відповіді. На підтвердження своїх слів вона опублікувала відповідний лист і скріншоти переписки.

То хто ж бреше? Адвокати влаштували скандал через ДТП із тещею Притули

Скріншот Олени Сторожук

То хто ж бреше? Адвокати влаштували скандал через ДТП із тещею Притули

Скріншот Олени Сторожук

То хто ж бреше? Адвокати влаштували скандал через ДТП із тещею Притули

Скріншот Олени Сторожук

То хто ж бреше? Адвокати влаштували скандал через ДТП із тещею Притули

Скріншот Олени Сторожук

То хто ж бреше? Адвокати влаштували скандал через ДТП із тещею Притули

Фото Олени Сторожук

То хто ж бреше? Адвокати влаштували скандал через ДТП із тещею Притули

Фото Олени Сторожук

"Ми розуміємо важкий стан потерпілих і готові допомагати, про що неодноразово Вам говорили. Тому відразу, як тільки побачили Ваше звернення, сім'я перерахувала на вказану картку 50 000 гривень. Допомагатимемо й надалі. Сподіваюся, що надалі, колего, ви не будете маніпулювати думкою громадськості та ми продовжимо спілкування з урахуванням норм адвокатської етики", – додала вона.

То хто ж бреше? Адвокати влаштували скандал через ДТП із тещею Притули

Скріншот Олени Сторожук

То хто ж бреше? Адвокати влаштували скандал через ДТП із тещею Притули

Скріншот

То хто ж бреше? Адвокати влаштували скандал через ДТП із тещею Притули

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особи
Сергій Притула Віталій Хомутинник
Місце
Україна
Тег
ДТП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
0
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel