ТКГ зібралася на засідання щодо Донбасу: Україна зажадала припинення вогню

У середу, 8 липня, розпочалося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) з мирного врегулювання на Донбасі. Українська сторона закликала до повного та всеосяжного режиму припинення вогню у зв'язку з пожежею на Луганщині.

Зустріч триватиме у форматі відеоконференції. Про це повідомило офіційне інтернет-представництво президента України на своєму сайті.

Перед початком засідання керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підкреслив, що напередодні в Луганській області поблизу лінії розмежування сил і засобів виникла масштабна лісова пожежа, внаслідок якої постраждав населений пункт і загинули люди. Осередки горіння станом на 8 липня спостерігались в лісових масивах поблизу сіл Смолянинове, Капітанове та Воронове.

Коли місце НП відвідав президент України Володимир Зеленський, йому доповіли, що ліквідація загоряння ускладнюється близькістю лінії розмежування. Зважаючи на небезпеку перекидання полум’я на населені пункти через посилення вітру та спекотну погоду, Єрмак закликав учасників ТКГ до забезпечення встановлення повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

"Вважаю, що на черговому засіданні ТКГ варто вкотре предметно розглянути питання встановлення режиму тиші, адже нашим спільним завданням є недопущення нових людських жертв серед мирного населення", – сказав він.

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