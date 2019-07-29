"Тижнями була розіп'ята": батько Гандзюк розповів шокуючі деталі про передсмертні муки активістки

Батько вбитої активістки Катерини Гандзюк Віктор вважає, що його донька загинула на війні за Україну, як і бійці, які захищають країну на Донбасі.

Про це він розповів в інтерв'ю "ВВС Україна" напередодні річниці нападу на Катерину – 31 липня 2018 року її облили сірчаною кислотою, через три місяці вона померла.

Віктор Гандзюк згадав моменти трагічного дня.

"Був чудовий літній ранок, прийшов на роботу, готувався до складної операції. Раптом дзвінок від колег — дуже коротко мені сказали: "Опік, до 40% тіла, очевидно кислотою, стан дуже важкий". Далі — страх за життя Каті, адже сірчана кислота викликає розпад еритроцитів крові і людина може померти в першу добу — від ниркової недостатності або від шоку. Застав її в дуже важкому стані. Вона була вся забинтована, сильний набряк обличчя, дуже страждала від болю... Наступного дня транспортували літаком ДСНС до Києва", — розповів чоловік.

Батько Катерини Гандзюк на могилі доньки ВВС Україна

Наступні три місяці, як зізнався батько, були страшними для Каті.

"Вона була в горизонтальному положенні на твердому ліжку, дивилася в стелю. Температура в кімнаті за інструкцією мала бути 37 градусів — тобто, весь час було дуже спекотно. Катя перенесла 14 важких операцій. І кожна додавала рану, адже висікалася частина шкіри і її пересаджували на рану, звідки вирізали мертву тканину. На момент смерті ранова поверхня у неї досягала 80% тіла", — розповів Віктор Гандзюк.

Катерина Гандзюк у лікарні УНІАН

Він додав, що у дівчини був нестерпний біль, наркоз під час перев'язок, лихоманки з високою температурою.

"Їй не можна було рухатися. Коли брали шкіру з однієї кінцівки, то її фіксували — було таке, що протягом декількох тижнів Катя лежала розіп'ята і прив'язана до спеціальних підставок. Не могла ні почухатися, ні взяти телефон", — продовжив чоловік.

За його словами, за весь час Катерина лише декілька разів сиділа:

"Мріяла стати на ноги і пройтись, дуже хотіла вийти на вулицю. На жаль, цього не сталося. Вона завжди запитувала: "Тату, я виживу?" Говорив: "Так".

Віктор Гандзюк перерахував, із якими б травмами довелося мучитися доньці, якби вона залишилася живою:

"Вона, бідна, так і не дізналася, що якби вижила, то у неї ніколи не було б волосся. Я не сказав їй цього. У неї не працювала б ліва рука. Не рухалася б голова, адже на шиї сформувалися дуже жорсткі рубці. Не було б молочної залози. Вона ніколи не змогла б ходити без панчіх або в одязі з короткими рукавами, не могла б оголити шию. А це молода красива жінка".

ВВС Україна

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В останні дні у Катерини перестало закриватися ліве око через рубці.

"Як лікар я бачив все це, і бачив результати дослідження її тіла після смерті — можу сказати, що Катя вела себе героїчно. За всіх цих ран і внутрішніх змін в організмі вона ще намагалася триматися, просила комусь зателефонувати, цікавилася політикою. До останнього хотіла вижити. Але травми були несумісні з життям", — сказав батько активістки.

Як писав OBOZREVATEL:

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