"Тисячі засуджених": Тука розповів про смертну кару в "ДНР"

Російські окупаційні адміністрації застосовують на території "ДНР" страту проти засуджених.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в ефірі "5 каналу".

Він повідомив, що має в своєму розпорядженні лише орієнтовні цифрами кількості політв'язнів, які перебувають на окупованих територіях Донбасу.

За його словами, мова йде про тисячі засуджених, серед яких "колорадські ополченці", козаки і прихильники "русского мира".

"Є певна база засуджених, але ми не можемо бути переконані, що вона повна. Є людина, там або йде, або закінчився суд, якого звинувачують в шпигунстві на користь України. А за законами так званої "ДНР", за це може бути і смертна кара. до речі, в цьому психопатичному анклаві існує смертна кара", - підкреслив Тука.

Як писав OBOZREVATEL, раніше про страти в "ДНР" повідомляли в організації Amnesty International.