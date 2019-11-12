Тисячі людей в небезпеці: стало відомо, чим загрожує посуха в Криму

В окупованому Криму через недостатню кількість опадів встановилася посуха: пересохли головні річки і водосховища природного стоку півострова.

Аналогічна ситуація була в 1994 і 2012 роках, але нинішня набагато гірше, оскільки, за прогнозом синоптиків, як мінімум до 20 листопада ніяких істотних опадів не передбачається, передають "Крим.Реалії".

Кримський еколог Маргарита Литвиненко вважає, що ситуацію з водою в Криму посилила вирубка дерев в рамках так званого російського благоустрою.

"Були в Любимівці під Севастополем – там, де Бельбек впадає в море. Ми навіть цього місця практично не виявили, там якась напів болотиста місцевість. Води стало не те щоб дуже помітно менше, але все-таки менше. І якщо не видно відсутності води в кранах у жителів, то, коли виходиш на природу, цю відсутність помітно. До цього призводить не тільки невелика кількість опадів: з 2014 року російська влада почала упорядковувати береги річок і вирубувати дерева, замість них встановлюючи ось ці бетонні стінки вздовж річок. Раніше фахівці саджали дерева, тому що це сприяє утриманню води", - пояснила вона.

Засуха в Криму

Литвиненко зазначила, що підвищена мінералізація води з підземних джерелах негативно впливає на здоров'я місцевих жителів.

"Зараз, за даними вчених, у воді стало міститися в чотири рази більше заліза, в два рази більше хрому та міді. Це не рахуючи нафтопродуктів, які там містяться дуже часто. Все це впливає на нирки, на серце, на шлунково-кишковий тракт, на кров. Природа з цим не впорається за допомогою людини. Вона перетворить Крим на засолену територію, і місцева влада навряд чи знайде адекватне і дешеве рішення. Або ж потрібно пускати воду через Північно-Кримський канал, але це зараз неможливо", - уточнила вона.

Український фахівець з геоінформаційних систем Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку Сергій Гапон вважає, що осіння посуха може призвести до серйозних перебоїв в поставках прісної води для кримчан.

"Нинішню ситуацію можна назвати не такою вже аномальної, подібне траплялося і раніше, але водосховища можна було наповнювати реверсом з Північно-Кримського каналу. Без цього ситуація досить загрозлива, люди можуть перестати отримувати прісну воду в достатній кількості, якщо це триватиме місяць, якщо 20 листопада опади не підуть. Це може бути небезпечно для десятків тисяч людей", - підкреслив він.

Гапон переконаний, що єдиний спосіб убезпечити кримчан – це раціональне використання прісної води.

Як повідомляв OBOZREVATEL, віце-прем'єр уряду Російської Федерації Андрій Рюмшин заявив, що запасів питної води для потреб населення окупованого Криму вистачить лише до березня 2020 року.

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