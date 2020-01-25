Головна Новини
25 січня • оновлено в 11:28
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Тисячі доларів!" Озвучені масштаби вимагання грошей за полонених в "Л/ДНР"

1.6т
Читати матеріал російською

За заявою звільненого з полону "ЛНР" Дениса Секацького, що він був змушений заплатити терористам $32 000 за включення до списку на обмін, має бути відкрито кримінальне провадження.

Про це заявив в ефірі ObozTV радник глави МВС Юрій Тандіт (в минулому – радник глави СБУ і парламентер Центру сприяння і звільнення полонених і заручників). За його словами, спроби терористів витребувати викуп за полонених українців – непоодинокі та обчислюються "тисячами і тисячами доларів".

"Був відомий факт з Дмитром Кулішем (бійцем батальйону "Донбас", який провів у полоні 9 місяців і був звільнений в 2015 році. – Ред.), Коли один з учасників переговорів "попросив" у сім'ї велику суму грошей. Ми в цей процес одразу зайшли і, скажімо так, запобігли спробі скоєння злочину. А Дмитро Куліш був звільнений", – нагадав Тандіт.

За його словами, у справі Куліша фігурувала сума близько 50 тисяч доларів. Однак були й інші подібні випадки.

"Скажу зі свого досвіду, наша група багаторазово заходила за лінію зіткнення, звільняла в екстремальних умовах... Були такі факти, цифри гуляли різні. За наших хлопців намагалися брати тисячі й тисячі доларів", – поділився парламентер.

Новини
Спалювали на заводі, тіла скидали в шахти: колишній в'язень розповів про могильники в "ЛНР"

Радник глави МВС додав, що справу Секацького необхідно взяти під контроль.

"Кожен такий факт має бути на контролі. Ведеться робота. З кожним, хто звільняється від терористів, українські спецслужби – і СБУ, і представники Міноборони – проводять певну роботу, їх опитують. І за кожним таким фактом в рамках закону відкривається кримінальне провадження", – зазначив він.

Новини
Сидять за "тероризм, шпигунство і розпалювання": з'явився список українців, які залишилися в полоні "Л/ДНР"

Тандіт запевнив, що після повернення ОРДЛО всі ці кримінальні провадження розглядатимуться судами.

"Є терористи, є незаконні лідери цих терористичних організацій. Зрозуміло, що поки не контролюється територія, вони там роблять що хочуть, знущаються над людьми, постійно здійснюють злочини. ...Коли тимчасово окуповані райони Донецької і Луганської області будуть повернуті, там діятимуть українські закони, я думаю, що ці злочинці, які вимагали та забирали гроші, мають понести покарання", – констатував він.

Денис Секацький

Денис Секацький

censor.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше звільнений з полону "ЛНР" українець Денис Секацький заявив, що заплатив за включення в список на обмін 32 тисячі доларів. За його словами, така ситуація склалася тільки з тими українцями, про які мовчали ЗМІ.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Наталія Глазова
Теми
Обмін полоненими Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Війна на Донбасі
Особа
Юрій тандем
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНР Міністерство внутрішніх справ України
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
5
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Блаблабла, пак обычно в Украине
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Ставки растут. Кто из хрюканов первым сочинит байку про миллион?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги