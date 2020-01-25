"Тисячі доларів!" Озвучені масштаби вимагання грошей за полонених в "Л/ДНР"

За заявою звільненого з полону "ЛНР" Дениса Секацького, що він був змушений заплатити терористам $32 000 за включення до списку на обмін, має бути відкрито кримінальне провадження.

Про це заявив в ефірі ObozTV радник глави МВС Юрій Тандіт (в минулому – радник глави СБУ і парламентер Центру сприяння і звільнення полонених і заручників). За його словами, спроби терористів витребувати викуп за полонених українців – непоодинокі та обчислюються "тисячами і тисячами доларів".

"Був відомий факт з Дмитром Кулішем (бійцем батальйону "Донбас", який провів у полоні 9 місяців і був звільнений в 2015 році. – Ред.), Коли один з учасників переговорів "попросив" у сім'ї велику суму грошей. Ми в цей процес одразу зайшли і, скажімо так, запобігли спробі скоєння злочину. А Дмитро Куліш був звільнений", – нагадав Тандіт.

За його словами, у справі Куліша фігурувала сума близько 50 тисяч доларів. Однак були й інші подібні випадки.

"Скажу зі свого досвіду, наша група багаторазово заходила за лінію зіткнення, звільняла в екстремальних умовах... Були такі факти, цифри гуляли різні. За наших хлопців намагалися брати тисячі й тисячі доларів", – поділився парламентер.

Радник глави МВС додав, що справу Секацького необхідно взяти під контроль.

"Кожен такий факт має бути на контролі. Ведеться робота. З кожним, хто звільняється від терористів, українські спецслужби – і СБУ, і представники Міноборони – проводять певну роботу, їх опитують. І за кожним таким фактом в рамках закону відкривається кримінальне провадження", – зазначив він.

Тандіт запевнив, що після повернення ОРДЛО всі ці кримінальні провадження розглядатимуться судами.

"Є терористи, є незаконні лідери цих терористичних організацій. Зрозуміло, що поки не контролюється територія, вони там роблять що хочуть, знущаються над людьми, постійно здійснюють злочини. ...Коли тимчасово окуповані райони Донецької і Луганської області будуть повернуті, там діятимуть українські закони, я думаю, що ці злочинці, які вимагали та забирали гроші, мають понести покарання", – констатував він.

Денис Секацький censor.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше звільнений з полону "ЛНР" українець Денис Секацький заявив, що заплатив за включення в список на обмін 32 тисячі доларів. За його словами, така ситуація склалася тільки з тими українцями, про які мовчали ЗМІ.

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