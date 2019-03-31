"Тиск і купівля голосів": у Зеленського отримали понад 1800 звернень щодо порушень на виборах

На гарячу лінію, яка працює у штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського, станом на 13:30 надійшло понад 1800 повідомлень про порушення під час голосування.

Найбільша кількість звернень стосується підвезення виборців, людей зі списками на виході з дільниць і так званих мертвих душ, розповів координатор Зе!Команди Олександр Корнієнко під час брифінгу 31 березня, передає прес-служба кандидата в президенти.

"У списках була людина, яка померла у 1995 році. Всі порушення ми фіксуємо, складаємо акти, за потреби використовуватимемо їх для юридичного захисту", – сказав Олександр Корнієнко.

Крім того, він зазначив, що у спостерігачів, які працюють на дільницях від ГО "Команда Зе", вимагають зняти бейджі, мотивуючи тим, що нібито це агітація. Найбільше таких випадків – у Київській області.

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"Це не є агітацією. У нас є всі підстави стверджувати так. Спостерігачі не мають знімати бейдж, навіть якщо про це попросить поліція. Має бути рішення суду та ОВК, а таких рішень немає. Ми вважаємо це тиском на спостерігачів і спробою зірвати громадський контроль", – додав координатор Зе!Команди.

Також він розповів, що на гарячу лінію надходять повідомлення про нібито купівлю голосів.

"Ходять чутки про суми, які пропонують виборцям на руки. Це від 500 до 1500 грн від кандидатів, які претендують на місце у першій трійці. Але не від нас", – додав Олександр Корнієнко.

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