Тиск і втручання: голові Окружного адмінсуду Києва висунули звинувачення

Главу Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка звинуватили в тиску і втручанні у роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, де він мав проходити профоцінювання.

Аби не допустити цього, він почав створювати штучні перешкоди проти окремих членів ВККС. Про це повідомили на брифінгу НАБУ і Генпрокуратури 26 липня.

"Він організував позови проти них (членів ВККС. – Ред.) у свій же суд. Предметом позовів було визнання відсутності у членів комісії повноважень через нібито закінчення терміну, на який їх було призначено або обрано", – йдеться в матеріалах слідства.

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НАБУ і Генпрокуратура надали записи розмов Вовка й адвоката Кротюка. Глава ОАКС дав йому завдання подати позови до суду, щоб створити штучний конфлікт інтересів між ВККС і ОАКС.

Крім цього, Вовк судовими рішеннями припинив термін повноважень деяких членів комісії. Третім пунктом плану було ввести до складу комісії лояльних до нього суддів.

За інформацією слідства, до "схеми" Вовка були причетні не тільки судді ОАСК, а й співробітники Державного бюро розслідувань.

Розшифрування розмови Скріншот

Горбатюк повідомив, що слідчі готують підозри голові ОАСК та ще чотирьом суддям.

Як писав OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро України 26 липня влаштувало обшуки в будівлі Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). Слідчі дії проходять у межах справи про можливі кримінальні правопорушення глави суду і його суддів.

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