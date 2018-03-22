Тимчук оцінив небезпеку створення в Одесі "республіки"

Ситуація в Одесі з точки зору можливих провокацій російських спецслужб "залишається непростою".

Але в тому, що мер Одеси Геннадій Труханов не "кришує" диверсійну діяльність, можна не сумніватися, - запевнив "Обозреватель" координатор групи "Інформаційний опір", народний депутат України (фракція "Народний фронт") Дмитро Тимчук.

Відповідаючи на запитання, чи можна розглядати Одесу як місто, що перебуває в зоні ризику з точки зору спроб створення там "республіки" на зразок "ЛНР" чи "ДНР", нардеп визнав: "Одеса - це місто, на яке ми з самого початку звертали увагу".

За його словами, "Одеса залишається непростою", перш за все, через наявність у місті ідеологічного протистояння між проукраїнськи та проросійськи налаштованими жителями.

У цьому контексті Тимчук зауважив, що мера міста Труханова часто звинувачують в тому, що він "заражений сепаратистськими ідеями".

"Але якщо говорити про Труханова і якийсь можливий проросійський курс місцевої влади, то я б не сказав, що тут є загроза. Так, його можна критикувати за певні дії і певні висловлювання, але в те, що під його "дахом" можуть існувати якісь серйозні диверсійні групи - я ніколи в житті не повірю. Це просто виключено", - наголосив глава" Інформаційного опору".

Як писав "Обозреватель", ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що розглядає можливість створення "Харківської народної республіки" та інших сепаратистських формувань.