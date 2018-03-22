Тимчук оцінив небезпеку створення в Одесі "республіки"

Ситуація в Одесі з точки зору можливих провокацій російських спецслужб "залишається непростою".
Але в тому, що мер Одеси Геннадій Труханов не "кришує" диверсійну діяльність, можна не сумніватися, - запевнив "Обозреватель" координатор групи "Інформаційний опір", народний депутат України (фракція "Народний фронт") Дмитро Тимчук.
Відповідаючи на запитання, чи можна розглядати Одесу як місто, що перебуває в зоні ризику з точки зору спроб створення там "республіки" на зразок "ЛНР" чи "ДНР", нардеп визнав: "Одеса - це місто, на яке ми з самого початку звертали увагу".
За його словами, "Одеса залишається непростою", перш за все, через наявність у місті ідеологічного протистояння між проукраїнськи та проросійськи налаштованими жителями.
У цьому контексті Тимчук зауважив, що мера міста Труханова часто звинувачують в тому, що він "заражений сепаратистськими ідеями".
"Але якщо говорити про Труханова і якийсь можливий проросійський курс місцевої влади, то я б не сказав, що тут є загроза. Так, його можна критикувати за певні дії і певні висловлювання, але в те, що під його "дахом" можуть існувати якісь серйозні диверсійні групи - я ніколи в житті не повірю. Це просто виключено", - наголосив глава" Інформаційного опору".
Як писав "Обозреватель", ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що розглядає можливість створення "Харківської народної республіки" та інших сепаратистських формувань.
Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "Обозреватель".