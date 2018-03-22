Тимчук назвав місто, яке Путін хотів захопити першим

У 2014 році Харків, а не Донецьк і Луганськ, були метою номер один агресії Росії проти України.
Аж до 2015 року загроза створення "Харківської народної республіки" була дуже великою, - розповів "Обозревателю" координатор групи "Інформаційний опір", народний депутат України (фракція "Народний фронт") Дмитро Тимчук.
Коментуючи заяву ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, який допустив створення подібної "ХНР", Тимчук визнав: "У 2014 році і навіть в 2015 році така загроза була дуже великою. Тоді на території Харкова і Харківської області діяла серйозна агентурна мережа російських спецслужб".
"Більш того - на початку 2014 року ми спостерігали, що основні зусилля якраз докладалися до Харкова - в плані створення різних нелегальних і легальних громадських організацій на кшталт того ж "Оплоту". За нашими даними і за даними українських спецслужб, в Донецьку і в Луганську такої активної діяльності не було. Це означає, що початковою метою Путіна був, в першу чергу, Харків, і вже потім Донецьк і Луганськ", - наголосив нардеп.
Але "завдяки, зокрема, діям наших правоохоронців і місцевої влади Харків вдалося відстояти, а точкою докладання стали Донецьк і Луганськ", - сказав він.
Разом із тим він запевнив: наразі небезпека створення "республіки" в Харкові повністю минула. "У 2014 році заяву Захарченка можна було б сприймати дуже серйозно, але вже починаючи з кінця 2015 року ситуація повністю контролюється", - наголосив Тимчук.
Як писав "Обозреватель", ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що розглядає можливість створення "Харківської народної республіки" та інших сепаратистських формувань.
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