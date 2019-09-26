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27 вересня • оновлено в 19:12
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"Тилові щури!" Терористи "ДНР" влаштували нові "тортури" жителям Донецька

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В тимчасово окупованому Донецьку терористи "ДНР" встановили шлагбаум і поставили охорону з автоматами біля лікарні на вулиці Калініна.

Про це у Twitter повідомляє паблік "Донецк Город-Герой". Зазначається, що терористи почали пускати авто на територію тільки за перепустками.

"З дітьми в машині ще пропускають, і ниє "нам заборонено пускати без пропуску". Натякає віддячити, дай бабла! Пи*дець, які ви убогі, тилові щурі! Тьху... Я поруч із ними на парковці стояв, і надивився на цей цирк. Перепустки ніхто не показував, крім військових машин, у них вони на лобовому склі. Але це інші перепустки", – йдеться в інформації.

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При цьому наголошується, що у лікарні лежать поранені бойовики "республіки", але через "міністра оборони" Володимира Кононова там немає ліків.

"Це понти для чиновників і кураторів, хто туди потрапляє", – йдеться у повідомленні.

"Тилові щури!" Терористи "ДНР" влаштували нові "тортури" жителям Донецька

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок терористів "ДНР" Олександр Ходаковський зізнався щодо проблем із фінансуванням "армії" псевдореспубліки.

Також у так званій Донецької Народній Республіці виникла гостра проблема із фахівцями.

В "ДНР" вирішили провести перепис населення, щоб зменшити кількість пенсіонерів, які отримують дві пенсії.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Теги
Донбас терористи "ДНР" Новини Донбасу
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Ронович Рон
Ронович Рон
Не террористы , а шахтёры, не временно оккупированный Донецк, а ДНР, и снова рагули сны рассказывают о шлагбаумах, я вот живу в Украине, приезжаю в больницу стоит какое-то чучело под названием " парковщик",и не пускает даже рядом поставить машину, причём не намекает о деньгах, а откровенно об этом говорит, но нигде почему-то об этом не пишут.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
". .но из-за "министра обороны" Владимира Кононова там нет лекарств..." () И почему из-за министра там нет лекарств?
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филипп филипыч
филипп филипыч
шлакбаун... этим все сказано)))
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филипп филипыч
филипп филипыч
Алень - мне друг, но истина дороже !, а ты поджигал?))
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Мильнер Александр
Мильнер Александр
филипп филипыч, Зона! Твою мать!...
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