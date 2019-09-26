"Тилові щури!" Терористи "ДНР" влаштували нові "тортури" жителям Донецька

В тимчасово окупованому Донецьку терористи "ДНР" встановили шлагбаум і поставили охорону з автоматами біля лікарні на вулиці Калініна.

Про це у Twitter повідомляє паблік "Донецк Город-Герой". Зазначається, що терористи почали пускати авто на територію тільки за перепустками.

"З дітьми в машині ще пропускають, і ниє "нам заборонено пускати без пропуску". Натякає віддячити, дай бабла! Пи*дець, які ви убогі, тилові щурі! Тьху... Я поруч із ними на парковці стояв, і надивився на цей цирк. Перепустки ніхто не показував, крім військових машин, у них вони на лобовому склі. Але це інші перепустки", – йдеться в інформації.

При цьому наголошується, що у лікарні лежать поранені бойовики "республіки", але через "міністра оборони" Володимира Кононова там немає ліків.

"Це понти для чиновників і кураторів, хто туди потрапляє", – йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок терористів "ДНР" Олександр Ходаковський зізнався щодо проблем із фінансуванням "армії" псевдореспубліки.

Також у так званій Донецької Народній Республіці виникла гостра проблема із фахівцями.

В "ДНР" вирішили провести перепис населення, щоб зменшити кількість пенсіонерів, які отримують дві пенсії.

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