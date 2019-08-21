"Тіло з гербом "ДНР": на Донбасі затримали прихильника терористів. Відео

У мережі опублікували запис з чоловіком, який був одягнений у футболку з гербом "Донецької народної республіки".

Відео зі прихильником терористів виклав в Facebook ветеран АТО, активіст "Об'єднання учасників бойових дій" Борис Овчаров, зазначивши, що інцидент стався в місті Покровськ Донецької області.

Овчаров розповів, що побачив хлопця з символікою "ДНР" у дворі свого будинку. За його словами, чоловік був п'яним і поводився неадекватно.

"Бачу, у мене у дворі тіло в футболці з гербом "Донецької народної республіки". Викликали поліцію, будемо оформляти", – розповів він.

Шанувальник "ДНР" відмовлявся назвати своє ім'я і вимагав, щоб Овчаров його не чіпав руками. На захист чоловіки вийшли сусіди, які захищали його.

Шанувальник "ДНР" Скріншот

"Чому ви його чіпаєте, вам ніхто такого права не давав ... У Донецьку теж живуть українці. Він в цій футболці багато років ходить", – обурювалася жінка за кадром.

Овчаров відзначав, що законом в Україні заборонено використовувати символіку терористів "ДНР".

Відео завершується тим, що на місці інциденту з'явився ще один активіст в футболці ЗСУ та відів чоловіка в футболці "ДНР" в сторону, що поговорити.

Шанувальник "ДНР" Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Маріупольський суд відпустив під домашній арешт двох терористів "ДНР", які брали участь в боях за донецький аеропорт.

У Маріуполі на свободу вийшов засуджений Валерій Кірсанов, який воював на боці терористів "Л/ДНР".

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