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19 лютого • оновлено в 21:34
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Тіло убитого військовими РФ 22-річного бійця ЗСУ досі не повернули: штаб ООС зробив заяву

2.6т
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Тіло загиблого в результаті атаки військових РФ під Золотим 22-річного українського бійця Максима Хітайлова станом на вечір 19 лютого ще не повернули.

Про це повідомив пресофіцер Штабу операції Об'єднаних сил Сергій Кузьменко, передає УП. Для повернення тіла залучена місія Спільного центру контролю і координації.

"Зараз триває процедура передачі тіла на українську територію. Якщо ситуація буде безпечною – не буде обстрілів або інших провокацій – то попередньо планується, що передача тіла відбудеться найближчим часом", – розповів він.

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Максим Хітайлов

Максим Хітайлов

Instagram Максима Хітайлова

Максим Хітайлов

Максим Хітайлов

Instagram Максима Хітайлова

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський назвав цю атаку не просто провокацією, а спробою зірвати мирний процес на Донбасі, і пообіцяв адекватну відповідь.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Бій під Золотим
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Непонятно... Сегодня очередной эксперт трындец, что российские войска только в очередной раз концентрируются на границе. А тут "военные РФ убили...". Д*билы с обоза, вы может разобраться, кто из вас печатает хоть каплю правды?
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Junio Van
Junio Van
cвидoмые в конец обeзумели! а сeгодня ещe нaсчитали 25 тыщ рyсских oфицеров в лднp )) видишь суслика..?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Вы бы пояснили для начала, как его тело могло попасть к ополченцам если в атаку пошли именно ополченцы?
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