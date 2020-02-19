Тіло убитого військовими РФ 22-річного бійця ЗСУ досі не повернули: штаб ООС зробив заяву

Тіло загиблого в результаті атаки військових РФ під Золотим 22-річного українського бійця Максима Хітайлова станом на вечір 19 лютого ще не повернули.

Про це повідомив пресофіцер Штабу операції Об'єднаних сил Сергій Кузьменко, передає УП. Для повернення тіла залучена місія Спільного центру контролю і координації.

"Зараз триває процедура передачі тіла на українську територію. Якщо ситуація буде безпечною – не буде обстрілів або інших провокацій – то попередньо планується, що передача тіла відбудеться найближчим часом", – розповів він.

Максим Хітайлов Instagram Максима Хітайлова

Максим Хітайлов Instagram Максима Хітайлова

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський назвав цю атаку не просто провокацією, а спробою зірвати мирний процес на Донбасі, і пообіцяв адекватну відповідь.

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