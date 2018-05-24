Тільки початок: Гриценко оцінив наслідки передачі Javelin Україні

Лідер партії "Громадянська позиція", екс-міністр оборони Анатолій Гриценко впевнений, що за поставками США Україні протитанкових комплексів Javelin підуть передачі інших видів озброєнь з інших країн.

"На Заході абсолютно необґрунтовано і несправедливо з самого початку російської агресії було встановлено обмеження щодо надання нам зброї. Зараз врешті-решт почало приходити усвідомлення, що Україна захищає не тільки себе, а й мир і спокій у Європі.", - заявив він в інтерв'ю ZIK.

Політик пояснив, що передача Javelin не підійме кардинально боєздатність ЗСУ, однак є вкрай важливою з психологічної точки зору.

"За цими першими поставками будуть поставки інших видів озброєнь з інших країн. Важливо, щоб Путін відчув, що Україна не наодинці", - наголосив він.

Гриценко також нагадав про конфлікт навколо острова Тузла у 2003 році, коли Росія почала нахабно будувати дамбу до української території в Керченській протоці.

"І що тоді зупинило РФ? Заява американського посла у Москві, який сказав, що якщо Росія не зупинить свої агресивні наміри, Америка стане поруч з Україною. Навіть цих слів було достатньо. Тому поставки нехай і обмеженої кількості озброєнь, які йдуть з найпотужнішої держави у світі, – це сигнали для багатьох, зокрема і для Кремля", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Петро Порошенко розповів, у якому випадку ЗСУ використовуватимуть Javelin.