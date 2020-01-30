"Тільки не довічне!" З'явилося щемливе одкровення підпаленої батьком доньки з Чернівців

16-річна Аня із Чернівців, яку разом із домом намагався спалити нетверезий батько, зізналася, що хоче, аби її кривдник зазнав справедливого покарання.

Дівчина вважає, що це має бути щонайменше 15 років позбавлення волі. Про це вона розповіла в ефірі програми "Говорить Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Покарання? Звісно! 15 років, 20… Але не довічне", – сказала Аня.

Аня не хоче для батька-кривдника довічного ув'язнення

Дівчина додала, що їй не шкода відправляти батьки до в'язниці на такий термін. Адже, наголосила вона, і він не відчував жалю до неї, коли підпалював.

На уточнювальне запитання від експертів у студії Аня відповіла, що кривдник повинен усвідомити, що він накоїв і на які страждання прирік доньку. Однак дівчина не хоче, щоб він повністю зникав із її життя.

Так Аня виглядає зараз

"Хочеться його побачити, запитати, як у нього справи і чи все добре. Не хочеться, щоб тато сидів довічно. Це занадто. Я на нього образи не тримаю, все ж він мій тато", – згодом зізналася дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Чернівцях чоловік у стані алкогольного сп'яніння намагався спалити свою 16-річну доньку разом із будинком. Дівчина перебуває в лікарні, їй потрібні донори.

Стало відомо, що Аня з Чернівців, яку намагався спалити нетверезий батько, постраждала через те, що втрутилася у його суперечку з дружиною і заступилася за матір.

Тепер рідним постраждалої 16-річної дівчини ніде жити. Найменшу сестричку вони змушені були відправити до притулку, а старший брат із мамою туляться в лікарні.

16-річна Аня з Чернівців, яку разом із будинком підпалив власний батько, досі перебуває в лікарні з жахливими ранами – у неї обпечені руки, шия, обличчя. З деяких ран досі тече кров.

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