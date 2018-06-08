"Чекаємо на дзвінок": донька Сущенка розповіла, на що сподівається батько

Вирок українському журналісту Роману Сущенку, що вже майже два роки утримується в російському СІЗО, ні його самого, ні його рідних не здивував. Тепер вони розраховують на старт переговорів щодо обміну журналіста.

Про ставлення самого Романа Сущенка до винесеного йому російським судом вироку його родина знає тільки зі слів адвоката, адже дозволу на телефонний дзвінок журналіст так і не отримав, розповіла донька політв'язня українця Юлія Сущенко в інтерв'ю OBOZREVATEL .

"Батько вже багато разів подавав заяви на дозвіл на отримання дзвінка. Адже останній раз ми з ним розмовляли ще на початку березня. Вчора я отримала від нього лист, датований кінцем травня. Там батько пише, що зазвичай всі ці дозволи, заяви передаються спеціальною поштою - і відповідь реально отримати вже через два-три дні. Втім, на прохання батька вже другий місяць ніхто не відповідає", - повідомила донька журналіста.

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За її словами, всю інформацію, яку має зараз сім'я політв'язнів Кремля, вони отримують через його адвоката і українського консула - єдиних людей, яких допускають до Романа Сущенка в СІЗО "Лефортово".

"Ми чекаємо, коли йому дозволять телефонний дзвінок. Тому що дуже хочеться з ним поговорити, підтримати його, почути голос, зрозуміти, в якому він зараз стані. Тому що вся інформація, яка у нас є - зі слів захисника Фейгіна. І у вівторок ще консул був у батька... Батько розумів, що ніякого виправдання не буде і бути не може. Чекав, що його засудять. Питання було лише в тому, скільки років дадуть. Більше жодних сюрпризів не було", - зазначила Юлія Сущенко.

Новини Фейгін прояснив ситуацію з обміном Сущенка

Вона запевняє: ілюзій про те, що батька відпустять, у вона не мала.

"Ми прекрасно розуміли, що ніхто його не звільнить. Що після 20 місяців утримання в СІЗО ніхто не скаже:" Знаєте, ми передумали, він ні в чому не винен - ​​нехай іде на свободу ". Очевидно було, що його таки засудять. Але , якщо чесно, примарна надія на те, що щось зміниться, що станеться якесь диво - все-таки жевріла. І надія дійсно вмирає останньою. Ми досі сподіваємося на те, що буде обмін. І ми, і він сподіваємося", - підкреслила Юлія Сущенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незадовго до винесення вироку українському журналісту Роману Сущенко, в Росії позбавили адвокатського статусу його захисника, Марка Фейгіна. За словами самого адвоката, при прийнятті такого жорсткого рішення адвокатська палата міста Москви в якості причини назвала "три твітти" Фейгіна ще за 2017 рік.