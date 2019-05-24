"Тільки капітуляція": в Україні оцінили шанси Зеленського на мир із Путіним

Єдиний формат миру, який є в розпорядженні Банкової – це капітуляція.

Таку категоричну думку висловив журналіст Павло Казарін в інтерв'ю "Апострофу". За його словами, це "теж форма миру".

"Не будуть стріляти на Сході — так, не будуть приходити похоронки в українські міста. Так, ми не будемо, напевно, так багато витрачати на оборонну сферу, хоча хто його знає, що ще буде входити в капітуляцію, і чи не доведеться нам виплачувати репарації в тій чи іншій непрямій формі. Але потрібно розуміти, що ніякого варіанту, коли Україна продавлює агресора і нав'язує йому свої правила гри одноосібно, в розпорядженні нового президента немає і не буде, так само як і не буде в розпорядженні будь-якої іншої людини, яка займе головне крісло в країні", — заявив він.

Зеленський і Путін

Казарін впевнений, що новий президент України не зможе зупинити війну на Донбасі.

"Мир в Україну не міг принести Петро Порошенко, не може принести і Володимир Зеленський, тому що мир в Україну здатна принести тільки та людина, яка свого часу цей мир відібрала, тобто — Володимир Путін, той самий, який ухвалював рішення щодо анексії Криму і вторгнення на Донбас. І я не думаю, що Володимиру Путіну є хоч якась справа до рейтингу Володимира Зеленського, і не вийде розплатитися рейтингом за якийсь вигідний для України сценарій миру", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заперечує можливість ведення переговорів із Росією.

На зустрічі з волонтерами та вдовами загиблих бійців він підкреслив, що захистить Україну: "Ні п'яді української землі не здавати агресору".

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