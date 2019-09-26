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27 вересня • оновлено в 19:10
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/ Розслідування

"Тільки через Донецьк!" Українець на КремльТБ закликав Росію наступати на Київ

13.6т Читати матеріал російською

Український поплічник кремлівських пропагандистів Олександр Семченко, який називає себе політологом, у прямому ефірі закликав окупантів розпочати наступ на Київ.

Більше того, він навіть запропонував їм шлях, яким це можна зробити максимально швидко. Злочинні заклики колаборант озвучив у ефірі пропагандистської програми "Вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вторгнення в Україну

Вторгнення в Україну

"На Київ треба наступати винятково через Донецьк. Там же розповідали, що якщо здадуть Донецьк, прорвуть у Донецьку, Луганську, то далі відкрита дорога на Київ. Через Чернігів – всього 160 кілометрів", – нахабно заявив перебіжчик, закликаючи росіян до окупації всієї України.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
російська пропаганда Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Украинцы они такие. Одна половина готова лечь под американцев, другая перед Россией булки раздвигает...
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Chesny Victor
Chesny Victor
Интересно, кем себя в "оккупированной" им Украине, видит этот уебан? Петухом под шконкой или вонючим дерьмом на ветках в лесополосе?
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
ооооооо парень епнулся! мы его тут в Чернигове на масанах и яцево и закопаем!! ждемс лесов у нас хватает все 150 милдлионов деревянных освоим! встретим окупантов и предателей Украины достойно! война до полной победы
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Гусенцова Галина, На счёт Партизанили вопрос риторический и недоказуемый, а вот пародокс, который существует и доказуем: Как патриоты во Львовской области во время войны и агрессии обворовывают государство, нанося экономический ущерб коррупцией и уклонением от уплаты налогов, получая зарплату в конвертах. А коррупция была даже на львовском бронетанковом. Это как совместимо с патриотизмом?
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Chesny Victor
Chesny Victor
Гусенцова Галина, Ну, че Галин, соснешь? Или без сладкого пойдешь на йух?
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