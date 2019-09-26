"Тільки через Донецьк!" Українець на КремльТБ закликав Росію наступати на Київ

Український поплічник кремлівських пропагандистів Олександр Семченко, який називає себе політологом, у прямому ефірі закликав окупантів розпочати наступ на Київ.

Більше того, він навіть запропонував їм шлях, яким це можна зробити максимально швидко. Злочинні заклики колаборант озвучив у ефірі пропагандистської програми "Вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вторгнення в Україну

"На Київ треба наступати винятково через Донецьк. Там же розповідали, що якщо здадуть Донецьк, прорвуть у Донецьку, Луганську, то далі відкрита дорога на Київ. Через Чернігів – всього 160 кілометрів", – нахабно заявив перебіжчик, закликаючи росіян до окупації всієї України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

скандальний український телеведучий Юрій Кот, який був голосом "антимайдану", також пригрозив Україні приходом терористів "ДНР" до Києва.

Подібними погрозами вибухнув і один із перших ексватажків терористичної "ДНР" Олександр Бородай. Він замарив масштабним наступом Росії та заявив, що всі українські території повинні стати "російськими".

А топпропагандист Кремля Володимир Соловйов вважає, що через сто років Україна нібито сама попроситься до складу Росії, однак на той час вже і так буде її територією.

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